KANGAL ASLİYE CEZA MAHEKEMESİ

T.C.

KANGAL

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sayı : E.74170904-2025/136-Ceza Dava Dosyası 15.10.2025 Konu : Deniz KILIÇ

İLAN

KANGAL ASLİYE CEZA MAHEKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/136 Esas



Mahkememizin 05/06/2025 tarih 2025/136 Esas sayılı tensip ara kararı ile; Özel Belgede Sahtecilik suçundan yargılanana sanık Deniz KILIÇ hakkında ön ödeme ihtaratı yapılmasına karar verilmiş olup;

Yukarıda yazılı suçtan dolayı hakkınızda kamu davası açılmış olup işbu ön ödeme ihtarının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye başvurmak suretiyle bu suça temas eden kanun maddesinde yazılı cezaya tekabül eden yukarıda ayrıntılı dökümü yapılan miktarı Maliye veznesine ödemede bulunmanız halinde hakkınızda açılan kamu davasının, 5237 Sayılı TCK'nun 75. maddesi gereğince düşürüleceği hususu tebliğ olunur" şeklinde ihtarat hazırlanmış ve tebliğe çıkarılmıştır.

Haddi olarak ödenecek miktar, 1.000,00 TL, yargılama giderleri 18.021,10 TL ve toplam ödenmesi gereken miktar 19.021,21 TL'dir.

Tüm araştırmalara rağmen sanık Deniz KILIÇ'a ön ödeme ihtaratının tebliğ edilemediği, ilgilinin tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla,

7201 sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya bulundukları yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunarak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile tüm hükümler yönünden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, yine C.Savcısının istinaf talebine karşı cevap dilekçesi sunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.15.10.2025