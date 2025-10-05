KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/04/2025 tarihli ve 13449-4 sayılı Kararı ile Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi adına, Muğla ilinde kurulacak Gaia RES üretim tesisi için 17/04/2025 tarihinden itibaren 48 (kırk sekiz) yıl 10 (on) ay 10 (on) gün süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere EÜ/13449-4/06441 numaralı Üretim Lisansı verilmiştir.



Söz konusu üretim lisansı kapsamında Muğla ilinde tesis edilecek Gaia RES üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7 nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 15.05.2025 tarihli ve 13517-5 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir.



Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.



Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

MUĞLA İLİ, ULA İLÇESİ, TURGUT MAHALLESİNDE YAPILACAK OLAN GAİA RES PROJESİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ SIRA NO KÖYÜ / MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALIN CİNSİ TAŞINMAZ

MALIN

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI MÜLKİYET İRTİFAK 1 TURGUT 102 2 MEHMET KARATAŞ MEHMET TAM TARLA 2.638,49 358,60 0,00