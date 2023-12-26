KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2020/60

KararNo : 2023/30



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Davalılar, Ayşe MURTEZAOĞLU Emine MURTEZAOĞLU ,Erol MURTEZAOĞLUve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda yapılan tüm aramalara rağmen açık adresleri teslim edilemeyen Mehmet ile Safiye'den olma 165*****704 TC kimlik numaralı Ayşe MURTEZAOĞLU'na,Mehmet ile Safiye'den olma 165*****868 TC kimlik numaralı Emine MURTEZAOĞLU'na ve Ömer ile Melek'ten olma 165*****596 TC kimlik numaralı Erol MURTEZAOĞLU'na aşağıda yazılı 22/02/2023 tarihli Mahkeme hükmünün ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilanın neşredildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

Mahkememizden verilen 22/02/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile özetle;

DAVANIN KABULÜ ile,

1-a-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 129 ada 2 parsel sayılı 1.556,85 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 21/02/2022 havale tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide B ile gösterilen sarı renkle boyalı 167,04 m² kısmının Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve tapu kaydının iptali ile ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

b-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 129 ada 2 parsel sayılı 1.556,85 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 21/02/2022 havale tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide B ile gösterilen sarı renkle boyalı 167,04 m² kısmının kamulaştırma bedelinin 26.372,28 TL olarak TESPİTİNE,

c- Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 26.372,28 TL mahkememizin 2019/195 Esas Sayılı acele kamulaştırma dosyasında ödenen 12.571,43 TL'nin mahsubu ile bakiye fark bedel 13.800,85 TL tutarındosyaya kazandırılan 16/03/2022 havale tarihli teknik bilirkişi raporunda ve tapu kaydındaki payları nispetinde davalılara derhal ödenmesine, ödeme yapılacak davalının ölü bulunması halinde ibraz edilecek veraset ilamındaki paylar oranında ve tapu kaydında haciz, ipotek, tedbir gibi kısıtlamalar varsa bu şerhlerin hükmedilen bedele yansıtılması suretiyle ÖDENMESİNE,

d- Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen fıkra gereğince, dava 4 ay içinde sonuçlandırılamadığından, kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 13.800,85 TL' lik tutara, dava tarihinden itibaren 4. ayın bitim tarihi olan 03/10/2020 tarihinden karar tarihi olan 22/02/2023 tarihine kadar YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE,

e- Kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 13.800,85 TL'nin Anayasa Mahkemesi'nin 16/07/2020 tarih 2018/104 Esas, 2020/39 Karar sayılı kararı dikkate alınarak karar ile birlikte davalılara derhal ödenmesine, bu konuda ilgili bankaya müzekkere yazılmasına, (tahsilde tekerrür oluşturmamak kaydıyla) Dair tarafların yokluğunda tescil hükmü yönünden kesin bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.