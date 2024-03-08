T.C.

KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



Esas no: 2021/45

Ankara İli Kalecik İlçesi Altıntaş Mahallesi Yazı Harman mevkii 158 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın batısında bulunan 3.216,03 ve 3.768,79 m² yüzölçümlü taşınmazlar hakkında davacı Mustafa Süzer tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.