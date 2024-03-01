T.C.

KAHRAMANMARAŞ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/229 Esas- 23/02/2024



Davaya konu K.maraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Doğanlı Karahasanlı Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 13/11/2022tarihli Bilirkişi raporunda A harfi gösterilen yerin yüz ölçümü A harfinin 1672,64 m² , miktarında olduğu, (A) ile gösterilen kısım doğusu: eski 1695 parsel iken 3402/22-a güncelleme çalışmalarında 288 ada 1 ve ifrazen 288 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmaz, batısı: yol, kuzeyi: eski 1531 parsel iken 3402/22-a güncelleme çalışmalarında 289 ada 1 parsel olan taşınmaz, güneyi; tapulama harici alan ile çevrili, davacı Memik ve Ayşe oğlu 1975 doğumlu28..........634T.C kimlik numaralı GARİP KÖYLÜCE zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/229 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.23/02/2024