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        KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.03.2024 - 00:00
        T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/119 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, İLBİSTANLI KÖYÜ
        ADA NO : 131
        PARSEL NO : 48
        VASFI :
        YÜZÖLÇÜMÜ : 868,55 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS
        VEKİLİ: Av. ADEM SAĞLAM - [16291-92266-64756] UETS
        KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/119 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/02/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01995810
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