KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/119 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, İLBİSTANLI KÖYÜ

ADA NO : 131

PARSEL NO : 48

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 868,55 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS

VEKİLİ: Av. ADEM SAĞLAM - [16291-92266-64756] UETS

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/119 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/02/2024