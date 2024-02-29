KADINHANI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

KADINHANI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/279 Esas

Davacı Kamile BOZKAYA tarafından davalılar Fazlı ÖZTÜRK, Küçük Hilmi ÖZTÜRK, Hazineyi Temsilen Kadınhanı Mal müdürlüğü ve Sarıkaya Mahallesi Muhtarlığı aleyhine açtığı dava dilekçesinde özetle; kadimden beri kullanmış olduğu ve bilirkişi raporunda belirtilen krokide farklı renkler ile gösterilmiş olan A, B , C ve D ile işaretli olan alanlardan Raşit oğlu OSMAN ÖZTÜRK ve Müşt. Adına kayıtlı olan 131/1 parselin sınırları içindeki sarı renk ile işaretli olan ve A harfi ile gösterilen kısmı ,Raşit oğlu OSMAN ÖZTÜRK ve Müşt. Adına kayıtlı olan 131/2 parselin sınırları içindeki kırmızı renk ile işaretli olan ve B harfi ile gösterilen kısmı , KADİR BOZKAYA adıma kayıtlı olan 131/4 parselin sınırları içerisindeki yeşil renk ile işaretli olan ve C harfi ile gösterilen kısmı,krokide D harfi ile gösterilen ve mavi renk ile taralı olan , Kadastro çalışmaları esnasında YOL olarak tescilsiz halde bırakılan kısmın tapularının iptali ile adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, ekte gönderilen 10/10/2023 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen krokide D harfi ile gösterilen alan yol olarak belirtildiğinden; taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak itirazda bulunabilecekleri belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.