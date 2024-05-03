İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/452



Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mah./Köyü,Cilt:56, Hane:210, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Hasan ve Hatice'den olma, Tavas 01/07/1914 doğumlu,07/09/1997 tarihinde vefat eden T.C.: 39475125680 nolu, FATMA DENİZ'in mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden;

TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği İLAN olunur.