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        İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 07.05.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2021/452


        Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mah./Köyü,Cilt:56, Hane:210, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Hasan ve Hatice'den olma, Tavas 01/07/1914 doğumlu,07/09/1997 tarihinde vefat eden T.C.: 39475125680 nolu, FATMA DENİZ'in mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden;
        TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02026812
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