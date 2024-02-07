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        İZMİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.02.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. İZMİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/44 Esas01/02/2024

        Konu : Gaiplik İlanı

        Dava konusu İzmir ili, Buca ilçesi, Dumlupınar mahallesi, 10313 ada, 18 parsel, 103,00 m2 yüzölçümlü arsa vasfında kayıtlı taşınmazın hissedarlarından Selime'nin gaipliğine, taşınmazdaki payının Maliye Hazinesi adına tesciline, elde edilen gelir için açılan vadeli kişi hesabının bakiyesinin hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesi talep edilmiş olup yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenen Selime'yi tanıyanların, adı geçen kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri TMK'nın 588 ve 33 maddeleri gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01979813
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