İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/2511 ESAS

MÜTEVEFFA : BEYTULLAH GÜZEL -51631429562 T.C. Kimlik numaralı



Müteveffa Beytullah Güzel'e mirasçılık belgesi istemli dava açılmıştır. Muris Beytullah Güzel'in bekar ve çocuksuz öldüğü ve ana, baba, kardeş kayıtlarına da mahkememizce ulaşılamaması sebebi ile adı geçenin miras payının Hazineye kalacağı, bu nedenle varsa murisin mirasçılarının Mahkemeye 1 yıllık süre içerisinde başvurması gerektiğini bildirmek üzere İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz ilanen tebliğ olunur.