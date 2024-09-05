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İZMİR 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/735 Esas

KARAR NO : 2024/387



Davacılar MEHMET EMİN KILIÇ, MEHMET HALİT KILIÇ tarafından davalı Rahmi Altaras mirasçıları dahili davalılar Aksel Altaras, Emir Altaras ve Betsi Elfase aleyhine mahkememizde açılan Takibin Taliki veya İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :1-Davanın KISMEN KABULÜ ile; İzmir 8. İcra Müdürlüğünün 2016/2692Esas sayılı dosyasında davacı borçlu Mehmet Halit Kılıç yönünden İİKnun 170. Maddesi yönündendurdurulmasına, fazlaya ilişkin taleplerin REDDİNE,

2-Takip konusu asıl alacağın %20 si oranında inkar tazminatının davalı alacaklı Rahmi Altaras terekesinden alınarak davacı Mehmet Halit Kılıç'a verilmesine,

3-Davalı asilin vefat etmesi dolayısıyla para cezası verilmesine yer olmadığına,

4-Harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

5-Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kendisini bir vekille temsil ettiren davacı Mehmet Kılıç lehine 6.800,00 -TL vekalet ücreti takdirine, davalı alacaklı terekesinden alınarak davacı Mehmet Halit Kılıç'a verilmesine,

6-Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kendisini bir vekille temsil ettiren davalı Emirve Aksel Altaras lehine 6.800,00 TL vekalet ücreti takdirine,davacı Mehmet Emin Kılıç'tan alınarak davalılara verilmesine,

7-Davacı tarafın yapmış olduğu 338,50 TLharç ve9.802,60-TL yargılama gideri olmak üzere 10.141,10-TL nindavalı alacaklı terekesinden alınarak davacılara verilmesine,

8-Kararın kesinleşmesi halinde kullanılmayan avansın davacıya iadesine,

Davacılar vekili ile davalı Emir ve Aksel vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafyolu açık olmak üzere 13/06/2024 tarihinde karar verildiği,

Anılan hükmün davacılar vekili tarafından istinaf edildiği, istinaf dilekçesinde özetle, davacı Mehmet Emin Kılıç açısından ilk derece mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına ve davanın kabulüne karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla,

İşbu ilamın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesine göre dahili davalı BETSİ ELFASE'nin (TC No: 6087****318)bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde mahkememize veya dahili davalının bulunduğu yer Nöbetçi İcra Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.