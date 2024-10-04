İZMİR 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

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İZMİR 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Mahkememiz Satış Memurluğunun 2023/26 sayılı satış dosyasında davalı BAHATTİN YUSUF KAPTANCI'nınmernis adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendisine kıymet takdiri raporu tebliğ edilemediğinden ; Mahkememiz Satış Memurluğunca 25.01.2024 tarihli bilirkişi raporunda;İzmir İli Bayraklı İlçesi Turan Mahallesi, Gümüşpala Emek Mevkii Cilt:8, Sayfa No.821, Ada 36727 ,Parsel 2 de kayıtlı,,330,00 m2 yüzölçümlü,Ana Taş.Nitelik:Avlulu Bir Kat Evyazılı taşınmaz Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 7058 Sokak No:9 Bayraklı/İzmir adresinde yer almakta olup, Taşınmazın eğimli topoğrafik yapıya sahip,geometrik yapısı çokgen formundadır. Bitişik nizam yapılaşma koşullu, çoğunlukla konut olarak kullanılan yapıların bulunduğu bölgede, ara parsel konumundadır.Dava konusu taşınmaz 7058 Sokak cepheli olup, İzmir Çevre Yoluna 900 metre, Anadolu Caddesine 1100 metre, Girne Bulvarına 2200 metre direkt uçuş mesafesinde, ana arterlere yakın gelişmekte olan bölgede bulunmakta olup, her türlü alışveriş ve ulaşım imkanına sahip durumda,belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve her türlü alt yapı hizmetleri ikmal edilmiştir.Dava konusu taşınmazın konumu, mevki, büyüklüğü, ulaşım olanağı, Belediye hizmetlerinden yararlanma olanağı, imar durumu, yakın çevresindeki emsal rayiçler, günün ekonomik koşulları,paranın satın alma gücü, kıymetine etki eden tüm faktörlerin dikkate alınması sonucunda, keşif tarihi olan (05/01/2024) itibariyle toplam değerinin 3.600.000,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.Taşınmazın ihale ile satışında uygulanacak KDV oranının %10 olması gerektiği,

Bahattin Yusuf KAFTANCI 'nın Pay/Payda:117/5280,hisse:7,3125, kıymet yüzdesi :2,215909, olduğuna dair rapor Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddelerine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği HMK 345.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

09.09.2024