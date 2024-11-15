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        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 16.11.2024 - 00:00
        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
        VERGİ KİMLİK NO MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ Ana Takip Dosya No TAKİP NO VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
        3160083561 DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE HALASKARGAZİ C. Kapı No:360 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 202101202112 9034 2021102366Oit0015468 2021101714Oj80081961 2.657,00 TL
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        Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02119805
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