İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Giriş: 16.11.2024 - 00:00
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|VERGİ KİMLİK NO
|MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
|ADRESİ
|VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
|VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ
|Ana Takip Dosya No
|TAKİP NO
|VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
|3160083561
|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
|HALASKARGAZİ C. Kapı No:360 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102366Oit0015468
|2021101714Oj80081961
|2.657,00 TL
|3160083561
|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
|HALASKARGAZİ C. Kapı No:360 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102366Oit0015468
|2021101714Oj80114347
|2.657,00 TL
|3160083561
|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
|HALASKARGAZİ C. Kapı No:360 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
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|2021102366Oit0015468
|2021101714Oj80004586
|2.657,00 TL
|3160083561
|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
|HALASKARGAZİ C. Kapı No:360 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
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|2.657,00 TL
|3160083561
|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
|HALASKARGAZİ C. Kapı No:360 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|202101202112
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|2021102366Oit0015468
|2021101714Oj80097366
|2.657,00 TL
|3160083561
|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
|HALASKARGAZİ C. Kapı No:360 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
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|2021101714Oj80119118
|216,00 TL
|3160083561
|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
|HALASKARGAZİ C. Kapı No:360 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
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|2.657,00 TL
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|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
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|2.657,00 TL
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|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
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|2.657,00 TL
|3160083561
|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
|HALASKARGAZİ C. Kapı No:360 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
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|2021102366Oit0015468
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|2.657,00 TL
|3160083561
|DURMAZ ULUSLARARASITAŞ.MAK.TAAHHÜTSAN.VE
|HALASKARGAZİ C. Kapı No:360 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
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|748,00 TL
|3320014491
|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL OTAGARI Kapı No:105 Daire No:106 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL OTAGARI Kapı No:105 Daire No:106 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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|2021101714Oj80099473
|2.535,00 TL
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|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL OTAGARI Kapı No:105 Daire No:106 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
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|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL OTAGARI Kapı No:105 Daire No:106 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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|9034
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|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL OTAGARI Kapı No:105 Daire No:106 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL OTAGARI Kapı No:105 Daire No:106 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
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|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL OTAGARI Kapı No:105 Daire No:106 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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|3320014491
|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL OTAGARI Kapı No:105 Daire No:106 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102966Oit0010352
|2021101714Oj80097118
|2.535,00 TL
|3320014491
|ELİT TURİZM SEYAHATLİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL OTAGARI Kapı No:105 Daire No:106 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102966Oit0010352
|2021101714Oj80098523
|2.535,00 TL
|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102066Oit0030979
|2021101714Oj80086117
|2.657,00 TL
|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102066Oit0030979
|2021101714Oj80114099
|2.657,00 TL
|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
|202101202112
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|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
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|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
|202101202112
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|2021102066Oit0030979
|2021101714Oj80112866
|2.657,00 TL
|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
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|2021101714Oj80097603
|2.657,00 TL
|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
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|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
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|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
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|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
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|9034
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|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
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|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
|202101202112
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|2021102066Oit0030979
|2021101714Oj80095934
|2.657,00 TL
|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102066Oit0030979
|2021101714Oj80086445
|2.657,00 TL
|3670051645
|EROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
|BÜYÜKDERE CAD. PEKİN APT.KAT 3 Kapı No:3 Daire No:5 Tel:00002300012 İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102066Oit0030979
|2021101714Oj80091442
|2.657,00 TL
|Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.