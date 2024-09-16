İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Giriş: 17.09.2024 - 00:00
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ
|MÜKELLEFİN
|VERGİ
|VERGİ/CEZA
|BİLİNEN
|VERGİ VEYA
|VERGİNİN
|CEZANIN
|VERGİNİN
|CEZANIN
|ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
|NUMARASI
|İHBARNAME NO
|ADRESİ
|CEZA DÖNEMİ
|NEVİ
|NEVİ
|MİKTARI
|MİKTARI
|VALUABLE YAZILIM BİLİŞİM TİCARET LİMİTED.ŞTİ
|9221388797
|2024060713U7y0000032
|ORUÇREİS MAH. T.TİLKENT CAD. B BLOK 12 A 012 ESENLER
|202201202212
|0010
|3080
|2.147.514,40
|6.442.543,20
|VALUABLE YAZILIM BİLİŞİM TİCARET LİMİTED.ŞTİ
|9221388797
|2024060713U7y0000033
|ORUÇREİS MAH. T.TİLKENT CAD. B BLOK 12 A 012 ESENLER
|202211202211
|0015
|3080
|897.154,00
|2.691.462,00
|VALUABLE YAZILIM BİLİŞİM TİCARET LİMİTED.ŞTİ
|9221388797
|2024060713U7y0000034
|ORUÇREİS MAH. T.TİLKENT CAD. B BLOK 12 A 012 ESENLER
|202212202212
|0015
|3080
|783.509,44
|2.350.528,32
|Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.