İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Giriş: 01.02.2024 - 00:00
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana V.K.
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplam Borç
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201112201112
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000919
|21.361,14
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201210201210
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000920
|57.110,40
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201210201210
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000920
|37.026,58
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201210201210
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000920
|19.036,80
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201101201101
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000921
|104.436,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201101201101
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000921
|77.944,07
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201101201101
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000921
|34.812,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201209201209
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000922
|32.192,19
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201209201209
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000922
|20.978,58
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201111201111
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000923
|111.523,44
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201111201111
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000923
|78.029,23
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201111201111
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000923
|37.174,48
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201208201208
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000924
|27.523,80
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201208201208
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000924
|18.101,49
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201110201110
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000925
|160.625,64
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201110201110
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000925
|113.133,99
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201110201110
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000925
|53.541,88
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201207201207
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000926
|37.508,40
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201207201207
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000926
|24.843,06
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201109201109
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000927
|127.036,68
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201109201109
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000927
|90.069,01
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201109201109
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000927
|42.345,56
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201108201108
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000929
|28.917,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201108201108
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000929
|20.637,10
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201106201106
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000931
|21.060,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201204201204
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000932
|38.399,40
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201204201204
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000932
|25.970,79
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201105201105
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000933
|97.740,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201105201105
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000933
|71.122,14
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201105201105
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000933
|32.580,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201203201203
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000934
|25.744,50
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201203201203
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000934
|17.532,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201104201104
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000935
|107.136,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201104201104
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000935
|78.459,26
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201104201104
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000935
|35.712,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201202201202
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000936
|57.321,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201202201202
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000936
|39.303,10
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201202201202
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000936
|19.107,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201103201103
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000937
|80.379,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201103201103
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000937
|59.239,32
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201103201103
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000937
|26.793,00
|5560220603
|Arda Kıran
|Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist.
|201212201212
|0015
|2023091166F1N0000412
|2023081714F260000938
|19.249,77
|6010476819
|Kuzey Mdh Hafriyat İnşaat Sanayi Tic.Ltd.Şti
|19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sk. No:4 D: No:2 Tel:5422420080 Kadıköy/ist.
|201509201509
|0015
|2021101566F1O0000021
|2021101414F270009342
|34.814,92
|6091169970
|Lvt Organizasyon Reklam İnşaat Oto. Ltd.Şti
|Rasimpaşa Mahallesi Halitağa Cadde No:34 D: No:25 Tel: Kadıköy/ist.
|202301202303
|0033
|2023080766F1O0000193
|2023071414F270007212
|22.422,45
|6091205285
|Lvt Organizasyon Reklam İnşaat Oto. Ltd.Şti
|Osmanağa Mah. Çilek Sk. Küçük Sarı Is Hanı No:6 D: No:27 Kadıköy/ist.
|202201202212
|0010
|2023121866F1O0000149
|2023121314F270000117
|48.760,19
|6131654593
|Mcland Elektronik Ve Bilgisayar Hiz. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Cadde No:61 /1 D: No:11 Tel: Kadıköy/ist.
|202204202204
|0015
|2022061566F1O0000251
|2022061414F270001315
|159.680,16
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201601201612
|0010
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002124
|344.962,67
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201601201612
|0010
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002124
|76.658,37
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201601201612
|0010
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002124
|71.828,89
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201603201603
|0015
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002115
|19.599,51
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201601201601
|0015
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002119
|21.537,69
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201607201607
|0015
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002128
|18.612,15
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201608201608
|0015
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002132
|51.556,55
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201609201609
|0015
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002133
|39.409,92
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201611201611
|0015
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002135
|27.059,76
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201612201612
|0015
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002136
|20.703,78
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201604201606
|0033
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002118
|33.824,37
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201601201603
|0033
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002121
|95.635,53
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201607201609
|0033
|2022042166F1O0000326
|2022042014F270002129
|132.094,13
|6170420525
|Merinal İnşaat Elektrik Metal Rek. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:51 D: No:7 Tel: Kadıköy/ist.
|201610201612
|0033
|2022101966F1O0000377
|2022101314F270001624
|66.496,46
|6190202407
|Volkan Mete
|Orhantepe Mah. Aktaş Sk. No:2 D: No:1 Tel: Kartal/ist.
|201301201312
|0010
|2020021466F1O0000009
|2020021414F270001541
|57.263,64
|6190202407
|Volkan Mete
|Orhantepe Mah. Aktaş Sk. No:2 D: No:1 Tel: Kartal/ist.
|201301201312
|0010
|2020021466F1O0000009
|2020021414F270001541
|19.087,88
|6210908199
|Tasf.Hal.Mirhan Mimarlık Hizmetleri Ltd.Şti
|Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. No:79 D: No:10 Kadıköy/ist.
|202101202112
|4510
|2023022866F1O0000457
|2023022414F270001768
|17.000,00
|6230315545
|Msk Madencilik Yapıturizm İnş. Taah. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mh.K.Dere Cd. Sarıgüzel İşmer No:61 D: No:3 Kadıköy/ist.
|201401201403
|0033
|2022101966F1O0000588
|2022101314F270004520
|39.385,44
|6230315545
|Msk Madencilik Yapıturizm İnş. Taah. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mh.K.Dere Cd. Sarıgüzel İşmer No:61 D: No:3 Kadıköy/ist.
|201407201409
|0033
|2022101966F1O0000588
|2022101314F270004522
|23.502,24
|6230315545
|Msk Madencilik Yapıturizm İnş. Taah. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mh.K.Dere Cd. Sarıgüzel İşmer No:61 D: No:3 Kadıköy/ist.
|201404201406
|0033
|2022101966F1O0000588
|2022101314F270004523
|17.397,75
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201601201612
|0010
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002171
|329.727,60
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201601201612
|0010
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002171
|73.272,80
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201601201612
|0010
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002171
|68.656,61
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201801201812
|0010
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002173
|245.738,79
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201801201812
|0010
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002173
|54.608,62
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201801201812
|0010
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002173
|30.526,22
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201701201712
|0010
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002174
|252.494,10
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201701201712
|0010
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002174
|56.109,80
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201701201712
|0010
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002174
|43.148,44
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201608201608
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002145
|19.088,46
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201609201609
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002148
|23.895,00
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201610201610
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002154
|18.538,47
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201701201701
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002155
|20.656,62
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201709201709
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002157
|47.478,96
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201601201601
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002163
|21.868,38
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201612201612
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002167
|45.489,60
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201604201604
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002175
|83.077,65
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201604201604
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002175
|20.215,56
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201604201604
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002175
|18.461,70
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201702201702
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002178
|34.003,80
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201802201802
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002186
|57.816,99
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201803201803
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002189
|37.796,22
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201703201703
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002190
|20.936,07
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201704201704
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002193
|21.409,92
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201705201705
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002198
|28.018,71
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201605201605
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002204
|20.141,46
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201804201804
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002207
|18.698,85
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201805201805
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002215
|26.380,08
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201607201607
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002216
|24.372,90
|6430388551
|Onurlu Proje İnşaat Metal Elektrik Mak Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 D: No:17 Tel:5454160004 Kadıköy/ist.
|201712201712
|0015
|2022042166F1O0000814
|2022042014F270002225
|29.978,91
|Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.