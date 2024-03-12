İHALE İPTAL İLANI

Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İlanı

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN



İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 174/1 ve 178 /1 parselde kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan, golf tesisi, hizmet binaları ve müştemilatının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 22.03.2024 tarihinde saat: 11:00’da yapılacak olan ihalenin Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesinde tespit edilen eksiklikler nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

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