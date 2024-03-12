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        İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 16.03.2024 - 00:00
        İHALE İPTAL İLANI
        Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İlanı
        İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN


        İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 174/1 ve 178 /1 parselde kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan, golf tesisi, hizmet binaları ve müştemilatının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 22.03.2024 tarihinde saat: 11:00’da yapılacak olan ihalenin Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesinde tespit edilen eksiklikler nedeniyle ihale iptal edilmiştir.
        İLAN OLUNUR

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02001065
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