İSTANBUL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NCE

Hülya Deniz KÖSEMECİ'ye Duyurulur

Ölü Tahsin oğlu Osman Behçet KÖSEMECİ’nin mirasçılarından kızı Hülya Deniz KÖSEMECİ'nin adresi bulunmadığından yasal gereklilik olarak ilan vermek hasıl olmuştur; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi,İkitelli-1 Mahallesinde 61 pafta 4056 nolu parselin 446.24 m² olan yüzölçümü 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Ve 47/N. Maddelerinin uygulamasına ilişkin yönetmelik hükümleri gereği düzeltilmiş ve 231.75 m² olarak tespit edilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29,30,31’nci maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren ilgililerin veya kanuni vekillerinin 30(otuz) gün içerisinde İstanbul Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemelerinde ‘’Düzeltmenin Kaldırılması’’ dava açılabilecektir, davanın açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.