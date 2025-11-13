İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
14.11.2025 - 00:00
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi
Dönemi
|Vergi
Kodu
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı
Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|4070147347
|ONUR GÖKHAN GÖLLÜ
|OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.
|201612201612
|0015
|2025092614Fmo0000114
|42.663,06
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201608201608
|1084
|2024030114Fms0000116
|42.586,45
|0,00
|1360549925
|UFUK BALCI
|ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K. No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA
|201301201301
|3080
|2020101714Fml0000747
|0,00
|42.545,19
|6980331536
|FİKRET ÖZKARA
|KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.
|201108201108
|3080
|2017102714Fmq0000082
|0,00
|42.482,05
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200012200012
|3080
|2009070914Fmm0000024
|0,00
|42.330,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST.
|200012200012
|3080
|2009070914Fmm0000050
|0,00
|42.330,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200012200012
|3080
|2009070914Fmm0000075
|0,00
|42.330,00
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200109200109
|1084
|2009070914Fmm0000014
|42.300,00
|0,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST.
|200109200109
|1084
|2009070914Fmm0000040
|42.300,00
|0,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200109200109
|1084
|2009070914Fmm0000066
|42.300,00
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201609201609
|0015
|2024030114Fms0000122
|42.203,05
|0,00
|3880028724
|İLHAN FİRUZBAY
|PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.
|200701200712
|3080
|2018032614Fmn0000054
|0,00
|42.000,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200407200407
|0015
|2017120614Fmt0000025
|41.980,72
|0,00
|3960061780
|REFİK AZİZ GORBON
|FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.
|201912201912
|0015
|2025110514Fmn0000141
|41.965,49
|0,00
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200101200101
|3080
|2009070914Fmm0000022
|0,00
|41.905,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST.
|200101200101
|3080
|2009070914Fmm0000048
|0,00
|41.905,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200101200101
|3080
|2009070914Fmm0000074
|0,00
|41.905,00
|1050262358
|SELMA KAVAZANCI
|YENİŞEHİR M. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.
|200201200201
|3080
|2010102014Fml0000009
|0,00
|41.878,05
|3960061780
|REFİK AZİZ GORBON
|FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.
|201501201512
|0010
|2025110514Fmn0000016
|41.834,46
|0,00
|7300288202
|SEZAİ PİRLİ
|TUNALI MAH. ARICI SK. K. No:20 D.No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR
|201001201012
|3080
|2022110914Fmr0000055
|0,00
|41.789,70
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201612201612
|3080
|2024030114Fms0000100
|0,00
|41.772,24
|2250451484
|HAYATİ ÇALIK
|SEMİZKUMLAR M. ÇANTA C. 3 NOLU L TİPİ K. No:162C SİLİVRİ İST.
|201401201403
|3080
|2020101714Fmm0005728
|0,00
|41.769,75
|5280002934
|AHMET KAŞIKÇI
|AHMET YESEVİ MAH. ANIL SK. K. No:3 D.No:3 Tel: PENDİK İST.
|200601200612
|3080
|2018032814Fmp0000017
|0,00
|41.718,60
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200105200105
|3080
|2009070914Fmm0000018
|0,00
|41.670,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST.
|200105200105
|3080
|2009070914Fmm0000044
|0,00
|41.670,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200105200105
|3080
|2009070914Fmm0000070
|0,00
|41.670,00
|3040196803
|MEHMET DOĞAN
|KAZIM KARABEKİR MAH. 2049 CAD. No:25 D.No:1 Tel: ETİMESGUT ANKARA
|200504200504
|3080
|2009041714Fmo0000059
|0,00
|41.641,73
|1050262238
|GÜVEN KOCAAVCI
|YENİŞEHİR M. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.
|200211200211
|3080
|2010102014Fml0000030
|0,00
|41.598,51
|1120202876
|HARUN AYDIN
|YENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. No:17/1 D.5 PENDİK İST.
|201409201409
|1084
|2025110514Fml0000056
|41.534,76
|0,00
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200102200102
|3080
|2009070914Fmm0000021
|0,00
|41.480,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST.
|200102200102
|3080
|2009070914Fmm0000047
|0,00
|41.480,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200102200102
|3080
|2009070914Fmm0000073
|0,00
|41.480,00
|9560015799
|HIDIR YILDIRIM
|KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.
|200203200203
|0015
|2010100814Fmt0000032
|41.471,99
|0,00
|4980802376
|FERHAT KAPLAN
|DOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.
|201802201802
|3080
|2024092614Fmo0000134
|0,00
|41.415,53
|3170090109
|CEMİL DURMUŞ
|TURGUT ÖZAL MAH. 46. SK. K. No:23 D.No:1 Tel: ESENYURT İST.
|202001202001
|0015
|2024030814Fmn0000128
|41.400,00
|0,00
|0790230496
|RESUL ARK
|7 RUE DES JARDİNS DE CYTHERE 25000 BESANÇON / FRANSA CUMHURİYETİ
|200501200512
|3080
|2019061814Fmk0000002
|0,00
|41.319,59
|7550203826
|SERDAR SAYIM
|GÜZELYALI MAH. TOPLUM SK. No:9 D.No:1 Tel: PENDİK İST.
|201705201705
|0015
|2017071714Fmr0000713
|41.298,13
|0,00
|4880591253
|RAMAZAN KAHVECİ
|ADİL MAH. KEMERLER SK. K. No:4 D.No:5 Tel: SULTANBEYLİ İST.
|201701201712
|1084
|2025052814Fmo0000006
|41.145,44
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201509201509
|1084
|2024030114Fms0000147
|41.129,68
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200311200311
|0015
|2017120614Fmt0000005
|41.126,80
|0,00
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200103200103
|3080
|2009070914Fmm0000020
|0,00
|41.055,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST.
|200103200103
|3080
|2009070914Fmm0000046
|0,00
|41.055,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200103200103
|3080
|2009070914Fmm0000072
|0,00
|41.055,00
|9480425057
|BATUHAN YENİ
|CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.
|200811200811
|3080
|2024092514Fmt0000111
|0,00
|41.047,26
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201604201604
|0015
|2024030114Fms0000151
|40.975,73
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201604201604
|3080
|2024030114Fms0000151
|0,00
|40.975,73
|4980802376
|FERHAT KAPLAN
|DOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.
|201803201803
|3080
|2024092614Fmo0000142
|0,00
|40.973,40
|4870317701
|HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN
|TOPARLAR M. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA
|201601201612
|4310
|2025110514Fmo0000433
|40.967,90
|0,00
|4870317701
|HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN
|TOPARLAR M. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA
|201601201612
|4310
|2025110514Fmo0000472
|40.967,90
|0,00
|4870317701
|HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN
|TOPARLAR M. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA
|201601201612
|4310
|2025110514Fmo0000522
|40.967,90
|0,00
|4870317701
|HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN
|TOPARLAR M. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA
|201601201612
|4310
|2025110514Fmo0000588
|40.967,90
|0,00
|4870317701
|HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN
|TOPARLAR M. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA
|201601201612
|4310
|2025110514Fmo0000594
|40.967,90
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201605201605
|1084
|2024030114Fms0000133
|40.881,56
|0,00
|3960061780
|REFİK AZİZ GORBON
|FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.
|202008202008
|0015
|2025110514Fmn0000138
|40.826,92
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201605201605
|1084
|2024030114Fms0000130
|40.820,05
|0,00
|5160734520
|AHMET KARAKUŞ
|SÜLEYMANDANİŞMENT KÜME EVLERİ K. No:40 LALAPAŞA EDİRNE
|201004201006
|3080
|2012052214Fmp0000020
|0,00
|40.794,45
|5160734520
|AHMET KARAKUŞ
|SÜLEYMANDANİŞMENT KÜME EVLERİ K. No:40 LALAPAŞA EDİRNE
|201004201006
|3080
|2012052414Fmp0000026
|0,00
|40.794,45
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200106200106
|3080
|2009070914Fmm0000017
|0,00
|40.770,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST.
|200106200106
|3080
|2009070914Fmm0000043
|0,00
|40.770,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200106200106
|3080
|2009070914Fmm0000069
|0,00
|40.770,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200505200505
|0015
|2017120614Fmt0000020
|40.768,10
|0,00
|9480425057
|BATUHAN YENİ
|CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.
|200910200912
|3080
|2024092514Fmt0000123
|0,00
|40.726,59
|1090415822
|AYBİR ORMAN ÜRÜNLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|KAYNARCA MH. AKDENİZ CD. K. No:12 D.No:A Tel: PENDİK İST.
|201410201412
|3080
|2020101714Fml0000657
|0,00
|40.723,02
|0380094361
|MEHMET ÜMİT AKSU
|ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No:
|200007200007
|1084
|2010102214Fmk0000029
|40.695,75
|0,00
|9730057376
|MEMET YILMAZ
|ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.
|200007200007
|1084
|2010102214Fmt0000014
|40.695,75
|0,00
|0070210857
|GÜRHAN ADALAR
|ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. No:7 D.13 KARTAL İST.
|201410201410
|0015
|2025110514Fmk0000005
|40.693,22
|0,00
|7790027037
|TAYYAR SÖNMEZ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. SU SK. K. No:10 D.No:6 Tel: PENDİK İST.
|201106201106
|0015
|2020101714Fmr0001227
|40.671,06
|0,00
|2080354342
|LEYLA CEYLAN
|KEMAL TÜRKLER MAH. YILMAZ SK. K. No:13 D.No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
|200801200812
|1084
|2022110114Fmm0000023
|40.523,82
|0,00
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200110200110
|1084
|2009070914Fmm0000013
|40.500,00
|0,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST.
|200110200110
|1084
|2009070914Fmm0000039
|40.500,00
|0,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200110200110
|1084
|2009070914Fmm0000065
|40.500,00
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200403200403
|1084
|2017120614Fmt0000018
|40.483,63
|0,00
|1120202876
|HARUN AYDIN
|YENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. No:17/1 D.5 PENDİK İST.
|201502201502
|3080
|2025110514Fml0000050
|0,00
|40.360,80
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201509201509
|0015
|2024030114Fms0000150
|40.213,33
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201509201509
|3080
|2024030114Fms0000150
|0,00
|40.213,33
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200104200104
|3080
|2009070914Fmm0000019
|0,00
|40.205,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST.
|200104200104
|3080
|2009070914Fmm0000045
|0,00
|40.205,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200104200104
|3080
|2009070914Fmm0000071
|0,00
|40.205,00
|3170090109
|CEMİL DURMUŞ
|TURGUT ÖZAL MAH. 46. SK. K. No:23 D.No:1 Tel: ESENYURT İST.
|201809201809
|0015
|2024030814Fmn0000066
|40.128,62
|0,00
|6520194912
|BERKAN ÖĞÜNDÜR
|SEMİZKUMLAR M. ÇANTA C. 3 NOLU L TİPİ K. No:162C SİLİVRİ İST
|201410201410
|3080
|2024091314Fmq0000037
|0,00
|40.081,50
|0380094361
|MEHMET ÜMİT AKSU
|ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No
|199901199912
|1084
|2010102114Fmk0000057
|40.027,32
|0,00
|9730057376
|MEMET YILMAZ
|ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.
|199901199912
|1084
|2010102114Fmt0000369
|40.027,32
|0,00
|2580617187
|AHMET ÇOBAN
|KARPUZDERE MAH. 20. SK. K. No:10 D.No:2 Tel: ÇINARCIK YALOVA
|200601200612
|0010
|2018040214Fmm0000006
|40.000,00
|0,00
|2580617187
|AHMET ÇOBAN
|KARPUZDERE MAH. 20. SK. K. No:10 D.No:2 Tel: ÇINARCIK YALOVA
|200601200612
|3080
|2018040214Fmm0000006
|0,00
|40.000,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201507201507
|3080
|2024030114Fms0000170
|0,00
|39.972,32
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201507201507
|0015
|2024030114Fms0000170
|39.972,32
|0,00
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200107200107
|3080
|2009070914Fmm0000016
|0,00
|39.870,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST.
|200107200107
|3080
|2009070914Fmm0000042
|0,00
|39.870,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200107200107
|3080
|2009070914Fmm0000068
|0,00
|39.870,00
|5460018646
|CABİR KESKİN
|AYDINLI M.HAL YOLU C. ADRES BOTANİK B BL. No:17/3 D.8 TUZLA İST.
|202003202003
|0015
|2025092414Fmp0000080
|39.849,53
|0,00
|4230114247
|ABDULKERİM GÜMÜŞ
|KARŞIYAKA MAH. ÇAPANA CAD. K. No:20 D.No:7 Tel: ÇINARCIK YALOVA
|200401200412
|0010
|2009031714Fmp0000001
|39.779,27
|0,00
|2080354342
|LEYLA CEYLAN
|KEMAL TÜRKLER MAH. YILMAZ SK. K. No:13 D.No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
|200801200812
|0010
|2022110114Fmm0000023
|39.748,73
|0,00
|5990070878
|BAHATTİN KUTLU
|FATİH MAH. HÜRRİYET CAD. K. No:54 D.No:2 Tel: PENDİK İST.
|200611200611
|3080
|2018032114Fmp0000053
|0,00
|39.718,59
|9560015799
|HIDIR YILDIRIM
|KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.
|200208200208
|1084
|2010100814Fmt0000027
|39.661,11
|0,00
|2110680246
|CİTYMED MEDİKAL KİMYA TEMİ.LTD.ŞTİ.
|BATI MAH/SEMT HAT BOYU CAD. K. No:44 D.No:46 Tel: PENDİK İST.
|201604201606
|3080
|2021101514Fmm0004094
|0,00
|39.643,20
|2580617187
|AHMET ÇOBAN
|KARPUZDERE MAH. 20. SK. K. No:10 D.No:2 Tel: ÇINARCIK YALOVA
|200601200612
|1084
|2018040214Fmm0000006
|39.580,00
|0,00
|2310350150
|FATMA KAHRAMAN
|BALGAT M. CEYHUN ATUF KANSU C. No:24 D.9 ÇANKAYA ANKARA
|201610201610
|0015
|2025110514Fmm0000114
|39.573,00
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201603201603
|1084
|2024030114Fms0000128
|39.532,52
|0,00
|8350119739
|İSMAİL TEKİN
|KARLITEPE MAH. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK.No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.
|201204201204
|0015
|2025052114Fms0000010
|39.431,99
|0,00
|0070210857
|GÜRHAN ADALAR
|ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. No:7 D.N13 KARTAL İST.
|201406201406
|3080
|2025110514Fmk0000010
|0,00
|39.328,02
|"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."