        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

        İlandır
        Giriş: 27.09.2025 - 00:00
        İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
        Soyadı-Adı(Unvanı)
        Vergi K.No
        Adres
        Vergilendirme Dönemi
        Ana Vergi Kodu
        Vergi Kodu
        Vergi Tutarı
        Ceza V.Kodu
        Ceza Tutarı
        BÜŞRA ÖZYİĞİT
        4520165365
        RUA DOS EUCALİPTOS 575, F02, MARİNHA PRİME 2750-268 CASCAİS /
        PORTEKİZ CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
        201901201912
        0012
        0012
        ₺30.910,25
        3080
        ₺30.910,25
        Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün (15) ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
