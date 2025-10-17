Habertürk
Habertürk
        İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİLKİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 18.10.2025 - 00:00
        İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİLKİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
        AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
        SATILIK TAŞINMAZLAR


        1-İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 10713 ada, 3 parsel numaralı, 4.350,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Hazineye ait 177551/435022 (1.775,51 m²) hissesinin 53.270.000,00-TL tahmini bedel üzerinden 05.11.2025 Çarşamba günü saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Geçici teminatı 10.654.000,00-TL’dir. Ayrıntılı bilgi için https://istanbul.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr

        2-İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 822 ada, 2 parsel numaralı, 5.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Hazineye ait 436765/500000 (4.367,65 m²) hissesinin 61.150.000,00-TL tahmini bedel üzerinden 05.11.2025 Çarşamba günü saat 10:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Geçici teminatı 12.230.000,00-TL’dir. Ayrıntılı bilgi için https://istanbul.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02314733
