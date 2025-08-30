Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 31.08.2025 - 00:00

        İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
        KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL
        SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / CAD PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
        1 34400111824 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani _ _ 8926 1 265,65 Tam Arsa 6.650.000,00 1.662.500,00 Konut Alanı 23/09/2025 10:00
        KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
        SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRA SÜRESİ CİNSİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KULLANIM AMACI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
        2 34160400004 Kadıköy Bostancı Reyhan Sok. 132 674 3 Kagir Apartman içerisinde 6/232 arsa paylı, Zemin Kat 1 no.lu Mesken 2 (iki) yıl Daire 264.000,00 (yıllık) 66.000,00 Mesken 23/09/2025 10:30
        3 34200400003 Maltepe Altayçeşme Bağdat Cad. __ 16669 22 Apartman içerisinde 66/876 arsa paylı, 12 no.lu Mesken 2 (iki) yıl Daire 300.000,00 (yıllık) 75.000,00 Mesken 23/09/2025 11:00
        4 34160400010 Kadıköy Zühtüpaşa Egemen Sokak 101 566 113 Bahçeli Kagir Apartman içerisinde 290/2112 arsa paylı, 1. Kat 4 no.lu Mesken 2 (iki) yıl Daire 360.000,00 (yıllık) 90.000,00 Mesken 23/09/2025 11:30
        KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER
        SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / CAD PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
        5 34210110788 Pendik Dolayoba _ _ 10416 25 138,38 Tam Arsa 3.597.880,00 899.470,00 Konut Alanı 23/09/2025 13:30
        6 34240102045 Tuzla Orhanlı _ __ 6943 10 201,01 Tam Arsa 3.718.685,00 743.737,00 Konut Alanı 23/09/2025 14:00
        7 34240102047 Tuzla Orhanlı _ _ 6943 8 319,14 Tam Arsa 5.904.090,00 1.180.818,00 Konut Alanı 23/09/2025 14:30
        8 34240102053 Tuzla Orhanlı _ _ 6942 11 228,76 Tam Arsa 4.232.060,00 846.412,00 Konut Alanı 23/09/2025 15:00
        9 34240102073 Tuzla Orhanlı _ _ 6942 10 225,60 Tam Arsa 4.173.600,00 834.920,00 Konut Alanı 23/09/2025 15:30
        ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER
        SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / CAD PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
        10 34320108289 Şile Değirmençayırı Boylam Sok. _ 1719 2 95,62 Tam Tarla 239.050,00 59.762,50 Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı 24/09/2025 10:00
        11 34320108700 Şile Osmanköy _ _ 1378 40 2.223,45 Tam Tarla 2.223.450,00 555.862,50 Kısmen Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı + Kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 24/09/2025 11:00
        12 34320108290 Şile Değirmençayırı Boylam Sok. _ 1719 3 358,29 Tam Tarla 895.725,00 223.931,25 Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı 24/09/2025 13:30
        13 34320108985 Şile Kalem Sönmezler Sok. _ 3245 15 3.341,55 Tam Tarla 5.012.325,00 1.253.081,25 Kısmen Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı + Kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan+Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol 24/09/2025 14:30
        1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti veya yönetimi Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış/kira ihalesine çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No:76 - 78 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
        2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler
        a) Geçici Teminat Belgesi; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
        1) Tedavüldeki Türk Parası,
        2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
        3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
        Tedavüldeki Türk Parası ile nakit olarak yatırılmak istenilen teminatlar; istekliler tarafından İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.
        Teminat mektuplarının ise (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
        (b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;
        Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;
        Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
        Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
        3- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir. Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.
        4 -İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
        5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir. Nakit olarak yatırılan Geçici Teminatlara ilişkin Alındı Makbuzunun istenilen diğer belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığına (İhale Servisine) teslim edilmesi gerekmekte olup, Geçici Teminatlarda hesaba EFT kabul edilmemektedir.
        6- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
        7- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
        8-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
        9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02284166
