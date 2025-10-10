İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 11.10.2025 - 00:00
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI
İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü)
|Aşağıda nitelikleri belirtilen araçların satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" İle yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|1-
|İdarenin
|a)
|Adresi
|:
|Barbaros Mahallesi, Morsümbül Sokak, No:7-2A, Ataşehir/İSTANBUL
|b)
|Telefon ve faks numarası
|:
|0 216 687 44 00 - 0216 687 44 06
|c)
|Elektronik posta adresi
|:
|istanbul@csb.gov.tr
|d)
|İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
|:
|https//istanbul.csb.gov.tr
|2-
|İhalenin
|a)
|Yapılacağı yer
|:
|İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No: 76-78 Üsküdar /İSTANBUL İhale Salonu
|3-
|İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
|3.1
|İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
|3.1.1
|Geçici Teminat; İsteklilerden, ihale konusu araçların yer aldığı tabloda belirtildiği tutarda geçici teminat alınır. (ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %10'u veya %30'u oranında)
|Teminat olarak kabul edilecek değerler:
|a) Nakit olarak geçici teminat bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair belgenin,
|b) Nakit türünden ödeme yapılmayacaksa (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi halinde ise; "Verilecek Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması" ve "teyit yazısı" ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
|c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
|Türk Parası Olarak Yatırılacak geçici teminatlar İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Emlak Katılım Bankası Küçükbakkalköy Şube Müdürlüğü Nezdindeki TR26 0021 1000 0005 2214 8000 02 IBAN nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının idareye sunulması gerekir.
|3.1.2
|Gerçek Kişilerin : Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (İKAMETGAH BELGESİ, e devlet üzerinden veya ilgili kurumlardan alınabilir.) T.C. kimlik numarasını gösterir arkalı önlü çekilmiş NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ vermeleri gerekmektedir. (her dosya için ayrı ayrı)
|3.1.3
|Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
|3.1.4
|Söz konusu belgelerin her dosya için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
|4-
|İhalelere ait Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü Ahmediye Mh. Dr. Fahri Atabey Cd. No:76-7834672 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki İhale Servisinde görülebilir. Artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
|5-
|İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
|6-
|Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Postadaki meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
|7-
|İhale İlanı https://istanbul.csb.gov.tr adresinden DUYURULAR sayfasından görülebilir.
|8-
|Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü Araç Servisi İrtibat Tel : 0 216 686 20 00. İlan Olunur.
|Sıra No
|Dosya No
|Plaka No
|Markası/Modeli/Niteliği
|Model Yılı
|Yakıt Türü
|Bulunduğu Yer
|Tahmini Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|Diğer Özellikler
|1
|34130513157
|33 AVH 412
|IVECO BA3C 1A12 Çekici
|2024
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|3.485.000,00
|348.500,00
|20.10.2025
|10:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|2
|34130513197
|33 FH 073
|VOLVO FH Çekici
|2022
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|3.125.000,00
|312.500,00
|20.10.2025
|10:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|3
|34130513192
|31 AHB 340
|RENAULT HD001 Çekici
|2021
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|2.000.000,00
|200.000,00
|20.10.2025
|10:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|4
|34130513146
|67 AB 711
|VOLVO FH 500 Çekici
|2019
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|2.000.000,00
|200.000,00
|20.10.2025
|10:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|5
|34130513148
|97 AH 805
|DAF XF480FT Çekici
|2021
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|1.900.000,00
|190.000,00
|20.10.2025
|10:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|6
|34130513198
|38 AEP 197
|IVECO AS440ST/FP LT Çekici
|2020
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|1.650.000,00
|165.000,00
|20.10.2025
|10:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|7
|34130513201
|CB 3397 BE
|DAF XF480FT Çekici
|2018
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|1.350.000,00
|135.000,00
|20.10.2025
|11:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|8
|34130513194
|SK 8232 BL
|MERCEDES BENZ ACTROS 1845 Çekici
|2015
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|1.300.000,00
|130.000,00
|20.10.2025
|11:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|9
|34130513200
|CB 0479 PE
|SCANIA R450 Çekici
|2019
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|1.300.000,00
|130.000,00
|20.10.2025
|11:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|10
|34130513132
|99 AC 741
|DAF XF480FT Çekici
|2018
|Dizel
|İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü -Pendik
|1.280.000,00
|128.000,00
|20.10.2025
|11:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|11
|34130512948
|KS 124 ML
|SCANIA R420 Çekici
|2016
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|1.200.000,00
|360.000,00
|20.10.2025
|11:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|12
|34130513172
|10 AA 235
|RENAULT T/4*2 Çekici
|2019
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|1.150.000,00
|115.000,00
|20.10.2025
|11:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|13
|34130513205
|59 VH 880
|VOLVO FH42 TB Çekici
|2008
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|950.000,00
|95.000,00
|20.10.2025
|13:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|14
|34130513150
|CEJ K 058
|RENAULT Premium 460.19 T Çekici
|2012
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|700.000,00
|70.000,00
|20.10.2025
|13:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|15
|34130512792
|63 FM 355
|MERCEDES BENZ 1840/LS Çekici
|2003
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca
|700.000,00
|210.000,00
|20.10.2025
|13:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|16
|34130513174
|AB 169 HU
|SCANIA R 380 Çekici
|2007
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|650.000,00
|65.000,00
|20.10.2025
|13:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|17
|34130513046
|33 AVL 91
|RENAULT Premium 440.19 T Çekici
|2009
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|600.000,00
|180.000,00
|20.10.2025
|13:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|18
|34130513151
|PKA 7T55
|RENAULT Çekici
|2007
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|500.000,00
|50.000,00
|20.10.2025
|14:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|19
|34130513094
|6 SI 4800
|Renault Magnum T 4X2 Çekici
|2007
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|500.000,00
|150.000,00
|20.10.2025
|14:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|20
|34130513134
|34 HIL 949
|VOLVO FH 1242 TB Çekici
|2004
|Dizel
|Duran Yediemin Otoparkı - Silivri
|490.000,00
|49.000,00
|20.10.2025
|14:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|21
|34130513122
|23 AAL 889
|DAF FT.95480 S380 Çekici
|2004
|Dizel
|Mavisu Yediemin Otoparkı - Kağıthane
|490.000,00
|147.000,00
|20.10.2025
|14:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|22
|34130513109
|42 AKV 89
|MAN 19.464 FLT Çekici
|2001
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca
|345.000,00
|103.500,00
|20.10.2025
|14:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|23
|34130513193
|31 SV 380
|Tırsan Dorse
|2024
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|800.000,00
|80.000,00
|20.10.2025
|14:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|24
|34130513199
|47 ADR 231
|Schmitz Dorse
|2012
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|400.000,00
|40.000,00
|20.10.2025
|15:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|25
|34130513147
|67 AB 712
|Mammut Dorse
|2023
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|390.000,00
|39.000,00
|20.10.2025
|15:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|26
|34130513195
|SK 8323 Bl
|KRONE Dorse
|2014
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|350.000,00
|35.000,00
|21.10.2025
|10:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|27
|34130513154
|CEP C 753
|Schmitz Dorse
|2015
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|290.000,00
|29.000,00
|21.10.2025
|10:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|28
|34130513160
|33 BFE 04
|Fruehauf Dorse
|2011
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|220.000,00
|22.000,00
|21.10.2025
|10:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|29
|34130513202
|CB 9761 EB
|KÖGEL Dorse
|2012
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|220.000,00
|22.000,00
|21.10.2025
|10:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|30
|34130513206
|59 AEN 943
|Cangül Dorse
|2014
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|200.000,00
|20.000,00
|21.10.2025
|10:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|31
|34130513121
|23 AAG 321
|Starboard Dorse
|2018
|Mavisu Yediemin Otoparkı - Kağıthane
|200.000,00
|60.000,00
|21.10.2025
|10:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|32
|34130513133
|37 SA 182
|Sevinç Dorse
|2011
|Duran Yediemin Otoparkı - Silivri
|190.000,00
|19.000,00
|21.10.2025
|11:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|33
|34130513173
|10 AA 236
|Orum Dorse
|2021
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|180.000,00
|18.000,00
|21.10.2025
|11:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|34
|34130513131
|99 AC 742
|RAKHSH Dorse
|2019
|İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü -Pendik
|180.000,00
|18.000,00
|21.10.2025
|11:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|35
|34130512793
|31 DS 226
|Ar-İş Dorse
|2001
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca
|170.000,00
|51.000,00
|21.10.2025
|11:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|36
|34130513188
|97 AH 806
|Maral Dorse
|2018
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|160.000,00
|16.000,00
|21.10.2025
|11:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|37
|34130513175
|A IR 910
|Schmitz Dorse
|2005
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|100.000,00
|10.000,00
|21.10.2025
|11:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|38
|34130513176
|PZ 8061 G
|Wielton Dorse
|2007
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|100.000,00
|10.000,00
|21.10.2025
|13:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|39
|34130513176
|SK 983 SV
|Schmitz Dorse
|2001
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca
|100.000,00
|10.000,00
|21.10.2025
|13:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|40
|34130513149
|H 23182 BAGDAD
|MERCEDES BENZ Otobüs
|2015
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|4.500.000,00
|450.000,00
|21.10.2025
|13:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|41
|34130513073
|34 HE 5552
|CITROEN Jumper FT Otobüs
|2011
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca
|160.000,00
|48.000,00
|21.10.2025
|13:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|42
|34130513155
|34 LR 8089
|FORD Transit Minibüs
|2017
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|600.000,00
|60.000,00
|21.10.2025
|13:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|43
|34130513178
|34 YM 4078
|FIAT Minibüs
|2014
|Dizel
|Duran Yediemin Otoparkı - Silivri
|205.000,00
|20.500,00
|21.10.2025
|14:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|44
|34130512977
|34 UU 5472
|CITROEN Jumper Minibüs
|2012
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca
|200.000,00
|60.000,00
|21.10.2025
|14:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|45
|34130513028
|34 HZ 1957
|FIAT Ducato 250 Minibüs
|2012
|Dizel
|Sena Yediemin Otoparkı - Kurtköy
|200.000,00
|60.000,00
|21.10.2025
|14:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|46
|34130513177
|34 EA 0252
|MERCEDES BENZ Sprinter Minibüs
|2012
|Dizel
|Duran Yediemin Otoparkı - Silivri
|200.000,00
|20.000,00
|21.10.2025
|14:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|47
|34130512984
|23 ACL 257
|Ford Transit 350 L Minibüs
|2006
|Dizel
|Topkapı Yediemin Otoparkı - Fatih
|185.000,00
|55.500,00
|21.10.2025
|14:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|48
|34130513009
|34 HBR 633
|Renault Master Minibüs
|2006
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|105.000,00
|31.500,00
|21.10.2025
|14:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|49
|34130513135
|19 KA 034
|FORD Cargo 3227 Kamyon
|2000
|Dizel
|Metropol Yediemin Otoparkı - Esenyurt
|390.000,00
|39.000,00
|21.10.2025
|15:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|50
|34130513145
|34 ATG 23
|OPEL Combo Kamyonet
|2021
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|625.000,00
|62.500,00
|21.10.2025
|15:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|51
|34130513166
|34 DSD 038
|FORD Transit Kamyonet
|2020
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|420.000,00
|42.000,00
|22.10.2025
|10:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|52
|34130513113
|35 AFD 588
|Renault Kangoo Kamyonet
|2018
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|320.000,00
|96.000,00
|22.10.2025
|10:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|53
|34130513169
|34 SF 3586
|RENAULT Master Kamyonet
|2016
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|300.000,00
|30.000,00
|22.10.2025
|10:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|54
|34130513170
|34 KUF 946
|DACIA Dokker Kamyonet
|2021
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|300.000,00
|30.000,00
|22.10.2025
|10:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|55
|34130513136
|34 LR 1164
|VOLKSWAGEN Transporter Kamyonet
|2015
|Dizel
|Ortaklar Yediemin Otoparkı - Esenyurt
|300.000,00
|30.000,00
|22.10.2025
|10:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|56
|34130513208
|34 ELR 713
|DACIA Dokker Kamyonet
|2021
|Benzin-LPG
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|300.000,00
|30.000,00
|22.10.2025
|10:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|57
|34130513183
|34 JN 8500
|FORD Transit Kamyonet
|2014
|Dizel
|Yılmaz Yediemin Otoparkı - Sultangazi
|300.000,00
|30.000,00
|22.10.2025
|11:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|58
|34130513168
|34 RH 4010
|RENAULT Master Kamyonet
|2015
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|250.000,00
|25.000,00
|22.10.2025
|11:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|59
|34130513025
|34 MH 5708
|HYUNDAI H1 3 Van Team Kamyonet
|2009
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|205.000,00
|61.500,00
|22.10.2025
|11:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|60
|34130513141
|06 BZM 636
|RENAULT Master Kamyonet
|2012
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|200.000,00
|20.000,00
|22.10.2025
|11:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|61
|34130513088
|34 AH 2693
|Iveco 35 C 11 V DAILY VAN-VHB Kamyonet
|2005
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|200.000,00
|60.000,00
|22.10.2025
|11:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|62
|34130512981
|34 MJ 1288
|HYUNDAI H1 3 Panel van Select Kapalı Kasa Kamyonet
|2008
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|200.000,00
|60.000,00
|22.10.2025
|11:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|63
|34130513115
|34 FP 4774
|Ford Transit Kamyonet
|2008
|Dizel
|Seçkin Yediemin Otoparkı - Esenler
|185.000,00
|55.500,00
|22.10.2025
|13:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|64
|34130513144
|34 HV 5176
|FIAT Fiorino Combi Kamyonet
|2012
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|180.000,00
|18.000,00
|22.10.2025
|13:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|65
|34130513137
|34 EY 8065
|CITROEN Combi Kamyonet
|2012
|Dizel
|Zümrüt Yediemin Otoparkı Deposu -Ataşehir
|180.000,00
|18.000,00
|22.10.2025
|13:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|66
|34130513156
|34 KBA 843
|FIAT Fiorino Combi Kamyonet
|2011
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|180.000,00
|18.000,00
|22.10.2025
|13:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|67
|34130513167
|34 FU 8506
|RENAULT Kangoo Multıx Kamyonet
|2009
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|170.000,00
|17.000,00
|22.10.2025
|13:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|68
|34130513179
|34 TG 3558
|FORD Transit Van 350 L Kamyonet
|2005
|Dizel
|Güler Yediemin Otoparkı - Büyükçekmece
|150.000,00
|15.000,00
|22.10.2025
|14:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|69
|34130513054
|34 RA 5525
|Ford Transit 350 L Van Kamyonet
|2006
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|145.000,00
|43.500,00
|22.10.2025
|14:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|70
|34130513007
|06 AH 2346
|Ford Turneo Connect Kamyonet
|2004
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|140.000,00
|42.000,00
|22.10.2025
|14:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|71
|34130513158
|34 VB 0415
|RENAULT Master Kamyonet
|2004
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|100.000,00
|10.000,00
|22.10.2025
|14:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|72
|34130512906
|34 NTZ 21
|FIAT Doblo Cargo Maxı STD Kamyonet
|2002
|Dizel
|Timur Yediemin Otoparkı - Silivri
|75.000,00
|22.500,00
|22.10.2025
|14:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|73
|34130512986
|59 ADE 900
|HYUNDAI Panelvan DLX Kamyonet
|2000
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|60.000,00
|18.000,00
|22.10.2025
|14:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|74
|34130513052
|34 D 0578
|HYUNDAI STD HD Kamyonet
|2000
|Dizel
|Başaran Yediemin Otoparkı - Zeytinburnu
|50.000,00
|15.000,00
|22.10.2025
|15:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|75
|34130513204
|38 UN 859
|PEUGEOT Boxer 350 LH Motor Karavan
|2003
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|700.000,00
|70.000,00
|22.10.2025
|15:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|76
|34130513190
|34 ERK 201
|Cupra Leon Otomobil
|2024
|Benzin-Elektrik
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|1.420.000,00
|142.000,00
|23.10.2025
|10:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|77
|34130513180
|34 NMN 188
|TOYOTA Corolla Otomobil
|2022
|Benzin-LPG
|İstanbul Polis Derneği Süleymaniye Otoparkı - Fatih
|800.000,00
|80.000,00
|23.10.2025
|10:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|78
|34130513207
|34 HMH 561
|FORD Kuga Otomobil
|2017
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|700.000,00
|70.000,00
|23.10.2025
|10:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|79
|34130513143
|34 CAE 484
|SKODA Octavia Otomobil
|2019
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|680.000,00
|68.000,00
|23.10.2025
|10:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|80
|34130513191
|34 RB 7825
|CITROEN Otomobil
|2016
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|620.000,00
|62.000,00
|23.10.2025
|10:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|81
|34130513164
|34 FN 2015
|VOLKSWAGEN Otomobil
|2013
|Benzinli
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|600.000,00
|60.000,00
|23.10.2025
|10:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|82
|34130513105
|34 TL 0227
|Honda RE5- CR- V 2.0 Otm. Otomobil
|2008
|Benzinli
|AFM Yediemin Otoparkı Deposu -Büyükbakkalköy
|580.000,00
|174.000,00
|23.10.2025
|11:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|83
|34130513210
|16 YT 226
|VOLKSWAGEN Caravelle Otomobil
|2011
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|400.000,00
|40.000,00
|23.10.2025
|11:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|84
|34130513138
|34 CPJ 066
|RENAULT Fluence Otomobil
|2012
|Dizel
|Ata Yediemin Otoparkı - Ataşehir
|360.000,00
|36.000,00
|23.10.2025
|11:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|85
|34130513161
|34 MGU 994
|PEUGEOT 301 Otomobil
|2018
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|340.000,00
|34.000,00
|23.10.2025
|11:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|86
|34130513203
|34 MAF 664
|RENAULT Symbol Otomobil
|2017
|Benzinli
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|310.000,00
|31.000,00
|23.10.2025
|11:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|87
|34130513159
|32 GC 426
|FORD Focus Otomobil
|2009
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|300.000,00
|30.000,00
|23.10.2025
|11:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|88
|34130513162
|34 GD 6359
|FIAT Punto Evo 5P Otomobil
|2010
|Benzin-LPG
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|290.000,00
|29.000,00
|23.10.2025
|13:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|89
|34130513142
|34 SF 1682
|DACIA Sandero Otomobil
|2016
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|280.000,00
|28.000,00
|23.10.2025
|13:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|90
|34130512996
|06 AV 500
|BMW 3 20 D Otomobil
|2002
|Dizel
|Kutay Baran Yediemin Otoparkı - Kartal
|240.000,00
|72.000,00
|23.10.2025
|13:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|91
|34130513189
|34 BKG 805
|HONDA CIVIC Otomobil
|2001
|Benzin-LPG
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|230.000,00
|23.000,00
|23.10.2025
|13:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|92
|34130513027
|59 FC 390
|Chevrolet Aveo Otomobil
|2013
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|230.000,00
|69.000,00
|23.10.2025
|13:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|93
|34130513181
|34 UN 4308
|HYUNDAI Accent Otomobil
|2016
|Dizel
|İstanbul Polis Derneği Süleymaniye Otoparkı - Fatih
|200.000,00
|20.000,00
|23.10.2025
|14:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|94
|34130513211
|34 KK 7303
|FIAT Linea Otomobil
|2014
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|195.000,00
|19.500,00
|23.10.2025
|14:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|95
|34130513068
|34 RRB 93
|Jeep Grand Cherokee Otomobil
|1993
|Benzinli
|Tuzla Kaçak Ürün Deposu - Orhanlı
|165.000,00
|49.500,00
|23.10.2025
|14:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|96
|34130513139
|34 PD 2646
|FIAT Otomobil
|2015
|Dizel
|Erdemir Yediemin Otoparkı - Çekmeköy
|150.000,00
|15.000,00
|23.10.2025
|14:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|97
|34130512943
|CB 4235 AT
|Land Rover Range Rover Sport Otomobil
|2006
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|150.000,00
|15.000,00
|23.10.2025
|14:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|98
|34130512933
|31 MN 551
|HYUNDAI MCT Accent Otomobil
|2011
|Benzin-LPG
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|150.000,00
|45.000,00
|23.10.2025
|14:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|99
|34130513099
|34 NL 5038
|DACIA Logan Otomobil
|2006
|Benzin-LPG
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca
|140.000,00
|42.000,00
|23.10.2025
|15:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|100
|34130512988
|22 ACP 490
|HYUNDAI Accent Otomobil
|2002
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|130.000,00
|39.000,00
|23.10.2025
|15:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|101
|34130512956
|PK 0543 KA
|VOLVO XC 90 Otomobil
|2003
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|125.000,00
|12.500,00
|24.10.2025
|10:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|102
|34130513153
|CA 2032 TA
|VOLVO XC 90 Otomobil
|2004
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|110.000,00
|11.000,00
|24.10.2025
|10:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|103
|34130513152
|92 AK 814
|Ikco Samand Otomobil
|2012
|Benzin-LPG
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|60.000,00
|6.000,00
|24.10.2025
|10:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|104
|34130513171
|CB 2252 CC
|FORD Otomobil
|2006
|Dizel
|Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir
|50.000,00
|5.000,00
|24.10.2025
|10:30
|Şartnamede Belirtilmiştir