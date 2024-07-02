İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ



BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar



Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik; Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

Alt Birim: Kurumun kuruluşuna ilişkin mevzuatta belirtilen birimlere bağlı alt birimleri, Bağlı Kuruluş: İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünü ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, Birim: Kurumun kuruluşuna ilişkin mevzuatta belirtilen birimleri,

Büyükşehir Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,

Çalışan Personel: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statülü personel ile diğer personeli, Daire Başkanı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını, İlgili Kuruluş: Kurumun veya bağlı kuruluşlarının ortak oldukları şirketler ile bu şirketlerin ortak oldukları şirketleri, Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

Müdür Yardımcısı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünde, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,

Şef: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünde görev yapan kadrolu Şefi,

Şube Müdürlüğü: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünü,

Şube Müdürü: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürünü,

ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar



Teşkilat

MADDE 5 –

(1) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü idari teşkilatı; şube müdürü, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.

(2) Birim içi teşkilat yapıları, şef görevlendirmesi usulüne uygun olarak yapılır.









Şube müdürlüğünün görevleri

MADDE 6 –

(1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Kurum faaliyetleri ile ilgili kent geneli, ilçe ve mahalle ölçeğinde analiz ve araştırmalar yapmak, Üst ölçekli planlar çerçevesinde kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının, bunlara bağlı amaç ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek, İç ve dış çevre analizlerini yapmak, karar alma süreçlerini etki edecek araştırma faaliyetlerini yürütmek,

Kurum paydaşlarına yönelik analiz ve araştırma çalışmaları yapmak ve katılımcılık modelleri geliştirmek,

Kurum yatırım planı hazırlık çalışmalarını yürütmek, izlemek ve raporlamak, Kurum stratejik planı ve performans programı hazırlık çalışmalarını yürütmek, izleme ve değerlendirme raporları ile idarenin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Kurumun İç Kontrol Eylem Planını hazırlamak, izleme ve değerlendirme raporlarını oluşturmak, Stratejik Plan kapsamında stratejik riskleri belirlemek, aksiyon planlarını hazırlamak, izlemek ve raporlamak,

Kurum faaliyetleri kapsamındaki tüm strateji belgeleri ve eylem planlarını takip etmek,

Kurum faaliyet alanları kapsamında iyi uygulama örneklerini araştırmak ve birimlerin kıyaslama çalışmalarına rehberlik etmek,

İstanbul Kent Konseyinin sekretarya hizmetlerini yürütmek,

Şube müdürünün görevleri

MADDE 7 –

(1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

Çalışmaları yazılı ve sözlü talimatlarla yürütmek, Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek, Müdürlüğün disiplinini sağlamak, Personel arasında görev dağılımı yapmak,

Şube Müdürlüğünde çalışan personelin amiri olarak, her statüdeki personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirlemek, Şube Müdürlüğü bünyesindeki şefliklerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek, Şube Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Şube müdürünün yetkileri

MADDE 8 – (1) Şube Müdürünün yetkileri şunlardır:

Şube Müdürlüğünün görevlerine ilişkin karar vermek, tedbir almak ve bu kararları uygulatmak, Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi olmak, Şube Müdürlüğüne bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaşılan aksaklıkları gidermek,

Çalışan personelin yıllık izin kullanma dönemlerini tespit etmek.

Şube müdürünün sorumlulukları

MADDE 9 –

(1) Şube Müdürü; görevlerinin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Şube Müdürüne karşı sorumludur.



Şef

MADDE 11 –

(1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Bağlı bulunduğu üst makama karşı sorumludur.





ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler



Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12 –

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 -

(1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2016 tarihli ve 1650 sayılı kararı ile kabul edilen Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 –

(1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.