İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 09.01.2024 - 00:00
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI
|İdari Yaptırım Defter No
|İdari Yaptırım Karar Tarihi
|FİRMA/ŞAHIS ADI
|Firma veya Şahıs Vergi/TC.Kimlik No
|ADRESİ
|İdari Para Cezası TL
|HF230503
|31.07.2023
|AYTAÇ İNŞAAT TAŞIMACILIK GIDA PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|VD. 1230479042
|Şeyhosman Mahallesi, 225 Sokak, No:32/1 Baykan/SİİRT
|73.243,00
|HF230652
|19.09.2023
|BERKER KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ
|VD.1650316776
|Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sokak, No:4M Daire:1B023 Bahçelievler/İSTANBUL
|819.801,00
|İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tanzim edilmiş, firma ve şahısların adreslerinde bulunmaması nedeniyle ilgilisine tebliğ edilememiş hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları idari yaptırım kararlarına ait bilgiler yukarıda yazılmıştır. Söz konusu idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliğ ilanen bildirilir.