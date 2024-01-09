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        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 09.01.2024 - 00:00

        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI
        İdari Yaptırım Defter No İdari Yaptırım Karar Tarihi FİRMA/ŞAHIS ADI Firma veya Şahıs Vergi/TC.Kimlik No ADRESİ İdari Para Cezası TL
        HF230503 31.07.2023 AYTAÇ İNŞAAT TAŞIMACILIK GIDA PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VD. 1230479042 Şeyhosman Mahallesi, 225 Sokak, No:32/1 Baykan/SİİRT 73.243,00
        HF230652 19.09.2023 BERKER KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ VD.1650316776 Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sokak, No:4M Daire:1B023 Bahçelievler/İSTANBUL 819.801,00
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tanzim edilmiş, firma ve şahısların adreslerinde bulunmaması nedeniyle ilgilisine tebliğ edilememiş hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları idari yaptırım kararlarına ait bilgiler yukarıda yazılmıştır. Söz konusu idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliğ ilanen bildirilir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01963110
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