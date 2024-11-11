İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 12.11.2024 - 00:00
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İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Beyoğlu ilçesi, Çatma Mescit Mahallesi, 1001 ada, 1 parselde bulunan Kadın Eserleri Müzesi binasının 2. Katındaki 290 m² kapalı, 290 m² açık teras ve 400 m² restoran üstü açık teras olmak üzere toplam 980 m² alanın restoran ve kafe olarak işletilmek üzere kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.
|1) Encümen Kayıt No
|: 5881
|2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı
|İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetindeki, Beyoğlu ilçesi, Çatma Mescit Mahallesi, 1001 ada, 1 parselde bulunan Belediyemizce yapılan Kadın Eserleri Müzesi binasının 2. Katındaki 290 m² kapalı, 290 m² açık teras ve 400 m² restoran üstü açık teras olmak üzere toplam 980 m² alanın restoran ve kafe olarak işletilmek üzere 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi
|3) Muhammen Bedel
|: 7.056.000.-TL + KDV/3 YIL
|4) Geçici Teminat
|: 211.680.-TL
|5) Kira Süresi
|: 3 Yıl
|6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati
|: 25 Kasım 2024 Saat:14.00
|7) İhale Tarihi ve Saati
|: 27 Kasım 2024 Saat:10.05 Son teklif verme tarih ve saati: 27 Kasım 2024 Saat:10.00
|8) İhalenin Yapılacağı Yer:
|: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/Fatih/İstanbul
|9) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer
|: Emlak Şube Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul
|10) İhale Usulü
|: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
|11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer
|: İhale Şartnamesi 25.000.-TL bedelle Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir ya da aynı adreste ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 33 99 Fax: 0212 449 51 33
|12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,
12.1.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
12.1.5. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
12.1.6. İsteklilerin sermayelerinin en az 1.000.000.-TL (Birmilyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belge, (Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması yeterlidir.)
12.1.7. İsteklilerin son iki yıla ait cirolarının toplamda en az 20.000.000.-TL (Yirmimilyon Türk Lirası) olduğuna dair yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesince onaylı “Gelir Tablosu” belgesi, (Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması yeterlidir.)
12.1.8. İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az 2 (iki) yıl faaliyet gösterdiğine dair belgeler sunması,
Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının
varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti,
12.2.4. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 25 Kasım 2024 saat:14.00’e kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.
16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır
17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 27 Kasım 2024 saat:10.00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
18) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, 26 Kasım 2024 Saat:15.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
20) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR .