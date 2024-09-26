İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİNÎ KURUM VE TOPLULUKLARLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar



Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; Büyükşehir Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini, Çalışan Personel: Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statülü personel ile diğer personeli, Daire Başkanı: Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını, İbadethaneler: Cami, mescit, cemevi, kilise, sinagogu (havra), Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Müdür Yardımcısı: Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünde, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını, Şef: Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünde kadrolu Şefi, Şube Müdürlüğü: Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünü, Şube Müdürü: Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürünü ifade eder. (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.(1) Bu Yönetmelik; Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.(1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.(1) Bu Yönetmelikte geçen;



İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar



Teşkilat

MADDE 5- (1) Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü idari teşkilatı; şube müdürü, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.

(2) Birim içi teşkilat yapıları, şef görevlendirmesi usulüne uygun olarak yapılır.

Şube Müdürlüğünün görevleri

MADDE 6- (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Dinî kurum ve topluluklardan gelen teklif, görüş ve talepleri incelemek, değerlendirmek ve ilgili Kurum birimlerine iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak, Kamu hizmetinin tarafsızlığı ve eşitlik ilkesi gözetilerek dinî kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için bina ve tesis yapılması, bu bina ve tesislerin bakımı ve onarımına yönelik talepleri değerlendirmek, yapmak ve gerektiğinde ilgili Kurum birimlerine iletmek ve takip etmek, Dinî kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için gerekli malzeme desteğini sağlamak, Dinî kurum ve toplulukların eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik inanç grupları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek veya dinî kurum ve toplulukların etkinliklerine gerekli desteği sunmak. Dinî kurum ve topluluklara ait ibadethaneler arasında ayrıma yol açacak karar ve işlemler tesis etmekten kaçınmak, dinî kurum ve toplulukların kamusal hizmet ve olanaklardan eşit bir şekilde yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri almak. Şube Müdürünün görevleri

MADDE 7- (1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır: Çalışmaları yazılı ve sözlü talimatlarla yürütmek, Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek, Müdürlüğün disiplinini sağlamak, Personel arasında görev dağılımı yapmak, Şube Müdürlüğünde çalışan personelin amiri olarak, her statüdeki personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak, Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirlemek, Şube Müdürlüğü bünyesindeki şefliklerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek, Şube Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. Şube Müdürünün yetkileri

MADDE 8- (1) Şube Müdürünün yetkileri şunlardır: Şube Müdürlüğünün görevlerine ilişkin karar vermek, tedbir almak ve bu kararları uygulatmak, Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi olmak, Şube Müdürlüğüne bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaşılan aksaklıkları gidermek, Çalışan personelin yıllık izin kullanma dönemlerini tespit etmek. Şube Müdürünün sorumlulukları

MADDE 9- (1) Şube Müdürü; görevlerinin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10- (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Şef

MADDE 11- (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Bağlı bulunduğu üst makama karşı sorumludur. (1) Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü idari teşkilatı; şube müdürü, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.(2) Birim içi teşkilat yapıları, şef görevlendirmesi usulüne uygun olarak yapılır.(1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:(1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:(1) Şube Müdürünün yetkileri şunlardır:(1) Şube Müdürü; görevlerinin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.(1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.(2) Şube Müdürüne karşı sorumludur.(1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.(2) Bağlı bulunduğu üst makama karşı sorumludur.





ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler



Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13- (1) 16/5/2024 tarihli ve 500 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.



Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.