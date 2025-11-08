TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

HASTANE GENELİ TIBBİ SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1930665

1- İdarenin 1.1. Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI - İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Merkez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 6. Sokak BAĞCILAR BAĞCILAR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124404000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 02.12.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi/ Merkez Mh. Dr. Sadık Ahmet Caddesi Bağcılar/İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : HASTANE GENELİ TIBBİ SARF MALZEME 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kısım 5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mh.Dr. Sadık Ahmet Caddesi Bağcılar/ İSTANBUL / Taşınır Mal Birimi Deposuna Kaydı Yapıldıktan Sonra Hastanemiz ve/veya Hastanemize Bağlı Bulunan Birimleri 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren taşınır mal biriminin yazılı siparişi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren işe başlanır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesi 4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Teklif Edilen Cihazlara Ait ÜTS Kod Numaralarının Beyanı

Ürün Takip Sistemi Kayıt Beyanı

ÜTS Kaydı Olan Ürünler İçin ÜTS Çıktıları Beyanı

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Beyanı

Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıt Bilgileri 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.