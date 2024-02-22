İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/640 Esas

KARAR NO : 2023/885



Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/11/2023 tarihli ilamı ile 359/b, 359/b maddesi gereğince 3 YIL 7 AY 22 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Şemistan ve Yeter oğlu, 23/03/1980 doğumlu, Ardahan, Çıldır, Gölbelen mah/köy nüfusuna kayıtlı İRFAN TİKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 NİN ÜZERİNDE GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.02.2024