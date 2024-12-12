İSTANBUL ANADOLU

21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(TEREKE HAKİMLİĞİ) TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI



DOSYA NO : 2024/10 Tereke



MÜTEVEFFA : AYHAN DELİGÖZ - 41110534290



VEFAT TARİHİ : 05/06/2023



Mahkememiz kararı ile, İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Bağlarbaşı mah/köy, 4 Cilt, 1100 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, Haydar ve Rahime oğmu, 22/11/1971 dogumlu, 05/06/2023 tarihinde vefat eden 41110534290 T.C. Kimlik numaralı muris AYHAN DELİGÖZ'ün tereke mallarının, alacaklıların alacaklarını ve dolayısıyla tasfiye masraflarını korumayacağı anlaşıldığından T.M.K.’nın 612, 636 ve İ.İ.K.’nın 218, 219, 220. Maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre Basit Tasfiye Usulü İle Tasfiyesine ve İstanbul 2 Nolu Barosuna kayıtlı Av. HAMZA EREN SARIÇAM'ın Tereke Tasfiye Memuru olarak atanmasına karar verilmiş olup terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,

Murisin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.'nın 218. ve 220. Maddeleri gereğince ilan olunur.