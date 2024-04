İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/420 Esas

KARAR NO : 2023/932



DAVALI : MÜNİSE KARAARSLAN Gülsuyu Mah. Yeşilce Sok. No:53/1 Maltepe/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafça adresi bilginize ulaşılamadığından, mahkememize herhangi bir adresinizin bildirilmediği, mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile,

SAMSUN İli, YAKAKENT İlçesi, KARAABA Köyü/mah. Cilt No: 28, Hane No:88'de nüfusa kayıtlı, RAMAZAN ve AYŞE'den olma, 20/06/1984 doğumlu davacı ORHAN KARAARSLAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ŞÜKRÜ ve BEHİCE'den olma 18/05/1991 doğumlu davalı MÜNİSE KARAARSLAN'ın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA

2-Tarafların müşterek çocuğu 12/02/2010 doğumlu Memetcan Karaaslan'ın velayetinin davacı babaya verilmesine,

Tarafların ve müşterek çocuğun menfaatleri, seyahat ve infaz kolaylığı veya güçlüğü gibi hususlar nazara alınarak tarafların istedikleri şekilde müşterek çocuk ile görüşmelerine, şahsi ilişki hususunda anlaşamamaları halinde ise;

a) Her ayın 2.ve 4. Hafta sonları cumartesi günü sabah saat 10:00 ila pazar günü akşam saat 17:00 arasında,

b) Her sene dini bayramların 2. Günü sabah saat 10.00 ila 3. Günü akşam saat 17.00 arasında,

c) Her sene yarıyıl tatillerinin 1. Günü sabah saat 10.00 ila 7. günü akşam saat 17.00 arasında,

d) Her sene Temmuz ayının 1. Günü sabah saat 10.00 ila 31. Günü akşam saat 17.00 arasında kesintisiz olmak üzere tarafların adı geçen müşterek çocuk ile velayet kendisine verilmeyen taraf arasında ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE, bu süreler içinde adı geçen müşterek çocuğun, velayeti kendisine verilen taraftan alınarak velayeti kendisine verilmeyen tarafa TESLİMİNE,

3-7343 Sayılı Yasanın 37.maddesi ile 4721 Sayılı Yasanın 182.maddesinin 1.fıkrasına eklenen hüküm uyarınca, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin ihtaratına ( ihtar edildi)

4-TMK'nun velayet vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzük gereğince velayeti kendisine verilen veliye müşterek çocuğun taşınır taşınmaz mal varlığı ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarını kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay içinde bildirmesinin ihtarına (gerekli ihtarat yapıldı) kesinleşmesinden itibaren 1 ay içinde bildirmesinin ihtarına (gerekli ihtarat yapıldı)

5-Davacı tarafın yargılama gideri talebi bulunmadığından; davacı lehine yargılama gideri ve vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 269,85 TL harcın peşin yatırılan 80,70 TL harçtan mahsubu ile bakiye eksik kalan 189,15 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

7- Kullanılmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair tarafların yüzlerine karşı kararın tebliğindenitibaren 2 hafta içinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzer everilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

İş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde İSTİNAF yoluna başvurabileceğiniz hususu;

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/03/2024