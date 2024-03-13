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        İSTANBUL ANADOLU 13. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.03.2024 - 00:00
        İSTANBUL ANADOLU 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2020/443 Esas
        KARAR NO : 2023/942


        DAVALI : ELENA DANALIOĞLU Şenevler Mah. Tarabya Yiğitler Sok. No:2 Sarıyer/İSTANBUL
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış tebligat ilanen yapılmıştır. Gerekçeli kararın da ilanen tebliğine karar verilmiştir
        HÜKÜM :
        Yukarıda açıklanan nedenlerle;
        1-Davanın REDDİNE,
        2-Yargılama giderlerinin Davacı üzerinde BIRAKILMASINA, davacı tarafından yatırılan kalan ve kullanılmayan gider avansının kalan kısmının karar kesinleştikten sonra davacıya İADESİNE,
        3-Karar tarihinde alınması gereken harçtan eksik215,45 TL karar ilam harcının Davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,
        Dair, taraflara ve vekillerine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere Davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkca okundu, usulen anlatıldı.05/12/2023
        Gerekçeli karar teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/02/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02001957
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