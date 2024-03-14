İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/700

KARAR NO : 2023/1165



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22.11.2023 tarihli ilamı ile sanık Yasemin AKTAŞ hakkında Beraat kararı, sanık Yusuf ÖLKER hakkında 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası, sanık Mehmet AKBABA hakkında 5 Yıl Hapis Cezası kararı verilmiş olup, Müşteki ABU SHALWAH MONA ABDULLAH H, (Zahra ve Abdullah kızı, 1985 SUUDİ ARABİSTAN doğumlu, Suudi Arabistan vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.13.03.2024