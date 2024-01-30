T.C.

İSTANBUL

60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2021/623

KARAR NO : 2023/83

Hırsızlık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/01/2023 tarihli ilamı ile sanık ONUR GEYYAS hakkında;

5271 Sayılı CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca; sanık Onur Geyyas'ın geçmişte sabıkasının bulunmayışı, yargılama sürecindeki davranışları ve tazmini gerekli maddi bir zarar olmayışı göz önüne alınarak sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, karar verilmiştir.

Bu itibarla: Dosyanın müştekisi olan ZAHİR ABDEL AZİZ HASSAN ( Abdel Aziz ve Nadia oğlu, 1981 SUDAN doğumlu,) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 26/01/2024