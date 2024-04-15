İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/315 Esas



DAVALI :BİNBİR RENK NALBURİYE PAZARLAMA NAKLİYE TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES : Yeşilce Mah. Değirmen Sok. No. 14/B Kağıthane/İSTANBUL



Mahkememiz dosyasında davalı BİNBİR RENK NALBURİYE PAZARLAMA NAKLİYE TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne Tebligat Kanunu'nun 35.maddesine göre hazırlanan tebligatların yapılamaması sebebiyle dava dilekçesi, tensip zaptının tebliğ edilememiş olduğundan Mahkememizin 18/12/2023 tarihliara kararı uyarınca davalı BİNBİR RENK NALBURİYE PAZARLAMA NAKLİYE TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/315 E.sayılı dosyasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle;müvekkili Mehmet Kise'nin davalı Binbir Renk Nalburiye Paz. NAk. Tur. Ve İnş Tic Ltd Şti'ne Beyoğlu 32.Moterliğinin 25/10/2010 tarih ve 18037 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile ortak olduğunu,yine Beyoğlu .Moterliğinin 28/10/2010 tarih ve 18263 yevmiye numaralı ortaklar kurulu kararı ile 30 yıllığına müdür seçildiğini, müvekkilinin Beyoğlu 56.Noterliğinin 12/12/2014 tarih ve 7674 yevmiye numaralı Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi ile bütün hisselerini Yavuz Yıldız'a devrettiğini, ancak daha sonra bu devir işleminin Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmediğinin öğrenildiğini, ayrıca müdürlük görevinin de 28/10/2040'a kadar devam edeceğini de çok sonra öğrendiğini, hem hisse devrinin devir tarihi itibariyle Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ve ilan edilmesini hem de müdürlük görevinden ihtarname tarihi itibariyle istifa ettiğini ve bunun da tescil ve ilan edilmesini Büyükçekmece 11.Noterliğinin 19/07/2022 tarihli ve 20153 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile şirketin ortaklarına ve şirketin bilinen en son adresine bildirdiğini, ancak ihtarnamelerin tamamının iade olduğunu, şirketin ortakları olan Yavuz Karagöz ve Yavuz Yıldız'ın mernis adreslerine ihtarnamelerin gönderildiğini ancak bu ihtarnamelerin de iade edildiğini, ayrıca 18/02/2015 tarihinde 6102 sayılı TTK.nun geçici 7. Maddesi ile ticaret sicilinden resen kaydı silinen davalı Binbir Renk Nalburiye Paz. NAk. Tur. Ve İnş Tic Ltd Şti' müvekkilinin talebi ile İstanbul 19 Asliye Ticaret Mahkemesinin 08/12/2022 tarihli 2022/555 Esas, 2022/769 Karar sayılı kararı ile yeniden ihya edildiğini bildirerek; müvekkilinin hisse devrini içeren Beyoğlu 56. Noterliği'nin 12/12/2014 tarihli, 7674 yevmiye numaralı Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesinin ve Büyükçekmece 11. Noterliğinin 19/07/2022 tarihli ve 20153 yevmiye numaralı ihtarname tarihi itibariyle müvekkili Mehmet Kise'nin müdürlük görevinden istifasının ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce verilen tensip ve ara kararı gereği; dava, Hmk.316-322 md.gereği basit usule tabi olup,tebliğden itibaren 2 haftalık sürede davaya, varsa ilk itirazlarınız dahil olmak üzere cevap vermeniz,elinizde bulunan belgelerin asıllarını ve örneklerini delil listesi ile birlikte dosyaya sunmanız, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosya için bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamaların dilekçede yer almasının zorunlu olduğu hususu ilanen ve ihtaren tebliğ olunur.19/12/2023