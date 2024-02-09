T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88742836-2022/

1-Ceza Dava Dosyası 08.02.2024



İSTANBUL 49.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



Mahkememizin 10.10.2023 tarih 2022/1 esas 2023/500 karar sayılı ilamı ile; Jumberve Shura kızı Gürcistan 02.01.1972 D.lu sanık Khatuna ZİBZİBADZE'nin Bina İçinde Muhafaza Altına alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK.nun 142/2-h. maddesi gereğince 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK.'nın 231/8 maddesi gereğince beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.