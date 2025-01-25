İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/141 Esas

KARAR NO : 2024/348



Davacı NURCAN ERDOĞAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-İspatlanamayan davanın reddine,

2-Davanın adli yardımlı olarak açıldığı ancak davacı tarafından harcın yatırıldığı anlaşıldığından peşin harcın mahsubu ile bakiye 247,70-TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Dava adli yardımlı olduğundan kamu üzerinden karşılanan 493,00-TL tebligat, 18.144,00-TL ilanen tebligat 1,25-TL kep masrafı olmak üzere toplam 18.638,25-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına

5-Bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine

Dair davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.13/06/2024

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/01/2025