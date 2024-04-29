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        İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 02.05.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO: 2020/177 Esas
        KARAR NO: 2024/60


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlıksuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/06/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h maddesi gereğince 3yıl 4 ay hapis ve 6 ay hapis cezası ile MURAT TAYLAN 'ın cezalandırılmasına karar verilmiş; müşteki Komıljon ve Salıma oğlu 15/09/1990 ÖZBEKİSTAN doğumlu, OKHUNJON ABDURASHITOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR VE C.Savcısı HİLAL AÇAR'ın istinaf SANIK MURAT TAYLAN'IN İSTİNAF DİLEKÇESİ tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GaZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere İLAN OLUNUR. 29.04.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02024610
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