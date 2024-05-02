İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/697 Esas

KARAR NO : 2024/353



Gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/03/2024 tarihli ilamı ile sanık Gülümser Değirmenci ve Çiğdem Keskin haklarında TCK' nun 142/2-h maddesi gereğince 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis ve sanık Eda Parlak hakkında beraat kararı verilmekle, Fayaz Ahmet ve Dılafroze oğlu, 1983 doğumlu, Müşteki HAROOT ZARGER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ ve sanıklar ve sanıklar müdafilerinin istinaf dilekçelerinin tebliğ edilememiş olup, hüküm özetinin ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Hükmün tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Mahkemeye sunulacak, hakim havalesi taşıyan bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 30.04.2024