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        İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.02.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/471 Esas
        KARAR NO : 2023/671


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan SSÇ Bade Yeşilliler hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2023 tarihli ilamı ile neticeten 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, verilen karar ertelenmiştir. Mahkememizce verilen gerekçeli karar Alshaiba ve Sabha'dan olma, 1977 Al Ain doğumlu MÜŞTEKİ SALMA ALSHAIBA BEDAIA SAFSOUF ALNAUAIMI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 05.02.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01979164
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