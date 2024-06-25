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        İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.06.2024 - 00:00
        İLAN
        İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/523
        KARAR NO : 2024/203


        Davacı NURDAN ÖZMEK TEBER tarafından davalı MEHMET TEBER aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;


        HÜKÜM :
        1-Davanın Kabulü ile, Şanlıurfa ili, Eyyübiye İlçesi, Türkmeydanı Mah/Köyü C:23 H:1 BSN 125 de T.C. 41713515894kimlik numaralı Nail ve Sevda kızı 06/04/1983doğumlu NURDAN ÖZMEK TEBER ile aynı yerde BSN 84 de T.C. 21488702620kimlik numaralı Vedat ve İslim oğlu 31/07/1985doğumlu MEHMET TEBER 'in TMK 163.mad. gereğince suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle BOŞANMALARINA.
        2-Alınması gereken 427,60 TL harçtan peşin alınan 59,30TL harcın mahsubu ile bakiye 368,3 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına.
        3-Davacı vekili için maktu 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine.
        4-Davacı tarafından yapılan 12.793,5 TL yargılama gideri ile başlangıçta peşin yatırılan 118,6 TL harcın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine.
        5-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa iadesine,
        Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta süre içersinde İstinaf yargı yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu.

        Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/06/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02050823
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