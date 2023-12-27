İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/390 Esas

KARAR NO : 2022/418



Davacı EMİNE KARAKUŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 27/10/2020 tarihli, 2022/390 esas ve 2022/418 karar sayılı gerekçeli karar ile; Davanın kabulü ile;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Yağmuralan Mahallesi/Köyü, Cilt No: 126, Hane No: 16, BSN: 101'de nüfusa kayıtlı Nihat ve Oruç'tan olma 17666036892 TC kimlik numaralı 19/01/2000 Gaziantep doğumlu Emine KARAKUŞ'un nüfusta "EMİNE" olan isminin "EMİNE DENİZ" olarak değiştirilmesine" karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/12/2023