T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/142 Esas

20/02/2024

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIM İSTANBUL DEFDERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu Sarıyer ilçesi, Tarabya Mah. 418 ada, 21 parsel sayılı 41,60 m2 yüzölçümlü Sultan Beyazıt Vakfından İcareli "arsa" vasıflı taşınmazın 1/2 hissesinin Toma kızı Anika ve Haralamba kızı Eleni adlarına 16/07/1951 tarihinde kayıtlı taşınmazın kaydının iptali ile Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmesi istenmiştir. İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2022/142 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği, yazılı parselin tapu kayıtlarının iptali ile Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 20/02/2024