T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.98163817-2018/628-Ceza Dava Dosyası 22.03.2024

Konu : ŞAYİT MUHAMMET EŞRAF



İ L A N



DOSYA NO : 2018/628

KARAR NO : 2024/59



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10.01.2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasınında TCK'nın 142/2-b, 106/2-a maddeleri uyarınca kamu davası açılmış olup, dava konusu suç için TCK'nın 66/1-d ve 67/4 maddelerinde öngörülen olağan zaman aşımı süresinin 15 yıl olduğu ve bu nedenle zaman aşımı süresinin 07.06.2022 tarihinde dolduğunun anlaşılması üzerine zaman aşımı nedeniyle DÜŞME karar verilen Sanık ŞAYİT MUHAMMET EŞRAF tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.