İSTANBUL 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/385 Esas

KARAR NO : 2023/1091



Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/09/2023 tarihli ilamı ile 6 Ay 7 Gün Hapis Cezası verilen Osman ve Zübeyde oğlu, 07/05/1984 Batman doğumlu, Batman, Merkez, Raman Nüfus kayıtlı Sanık Hüseyin IŞIK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL (İSTANBUL) GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE BİR İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.03.2024