İSTANBUL 21. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İstanbul 21. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2023/133 Esas sayılı dosyasında müşteki ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. tarafından sanık MUHAMMET EMRE GÖÇER aleyhine "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması 27/02/2025 günü saat 11:10'a bırakılmıştır.

CMK'nın 145 ve 253 maddeleri ile İİK'nın 349.maddesi gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz, uzlaşmayı kabul edip gerekli ödemeyi yaptığınızda davanın düşeceği hususları iş bu ilamın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık MUHAMMET EMRE GÖÇER'e tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.