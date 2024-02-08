T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/835 Esas

DAVALI : MOHAMMED RESUL AWLA



Davacı ÜMMÜ ÖZLEM AWLA ile Davalı MOHAMMED RASUL AWLA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Baba adı Resul ve anne adı Meir Ahmed Hamad oğlu, Rayne Süleymaniye 01/071986 doğumlu MOHAMMED RASUL AWLA'nın tebligata yarar adresi tespit edilememiş olup, davalı MOHAMMED RASUL AWLA'nın dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından açılan davada; tarafların 04.08.2008 tarihinde IRAK ta evlendiklerini ve İngiltere‘de yaşamaya başladıklarını, ancak davalının İngiltere’de kalmak üzere aldığı 1 yıllık vizenin süresi dolunca, davalının Irak‘a döndüğünü, müvekkilini arayıp sormadıklarını, kendisinden haber dahi alınamadığını, hamile kalan müvekkilinin, müşterek çocuğu dünyaya getirdiğini ve çocuğu kendi nüfusuna kaydettirdiğini, davalının Irak'ta kendisine yeni bir hayat kurduğunu, Irak‘a giden davalının müvekkilini bir kez dahi olsun merak edip arayıp sormadığını, eş olarak üzerine düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmediğini belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ettiği, davalı MOHAMMED RASUL AWLA'ya ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğinin yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren davalının 2 hafta içinde Mahkememize cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği (HMK 122.md.), aksi taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı (HMK 128.md.) hususu dava dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere davalı MOHAMMED RASUL AWLA'ya ilanen tebliğ olunur. 06/07/2022