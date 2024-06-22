T.C.

İSTANBUL

19. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/44-Ceza Dava Dosyası

Konu :

27.05.2024



İ L A N

İSTANBUL 19. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

İstanbul 19. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2024/44 Esas sayılı dosyasında Müşteki KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından TURMAKS KÖRFEZ GIDA TARIM İNŞAAT TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisi olarak sanık MAİA BAKURADZE aleyhine; Türkiye Finans Bankası Serdivan Sakarya Şubesine ait 0009472 seri nolu, 20/12/2023 Keşide tarihli, 350.000 TL bedelli çeke ilişkin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması 30/09/2024 günü saat 09:40'a bırakılmıştır.

CMK 145 ve 253, İİK 349.md. gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz hususları iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra Sanık MAİA BAKURADZE (Pasaport No: 16BA***55, Gürcistan Kimlik No: 54001***734)'ye tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.