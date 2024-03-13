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        İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.03.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/40 Esas 05/03/2024
        Konu : gaiplik hk.


        1.GAİPLİK İLANI


        MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Şişli İlçesi, Ergenekon Mahallesinde bulunan 639 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın malikleri Andon Canaşyan ve mirasçılarının ortada olmaması ve tanıyan/bilen olmaması nedeniyle, Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 11.06.2009 tarihli, 2006/1400 E. ve 2009/835 K. sayılı ilamı ile kayyım tayin edilmiş olduğunu, taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğunun bu nedenle; TMK m.588 gereği anılan kimselerin gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
        Gaipliğine karar verilmesi istenen Andon Canaşyan ve mirasçıları hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 AY içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları gerektiği aksi halde Şişli İlçesi, Ergenekon Mahallesinde bulunan 639 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın malikleri Andon Canaşyan ve mirasçılarının gaipliğine, taşınmazın tamamının Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilebileceği T.M.K'nın 33. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 05/03/2024

        GAİP
        ANDON CANAŞYAN VE MİRASÇILARI

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02001715
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