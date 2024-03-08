Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.03.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2020/558 Esas
        KARAR NO : 2024/56


        Abdullah ve Aısha oğlu, 1968 doğumlu Katılan MAHMOOD ABDULLAH YASEEN'ın Türkiye'de tebligata yarar açık adresinin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla;
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01999840
        Yazı Boyutu