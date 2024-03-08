İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2020/558 Esas

KARAR NO : 2024/56



Abdullah ve Aısha oğlu, 1968 doğumlu Katılan MAHMOOD ABDULLAH YASEEN'ın Türkiye'de tebligata yarar açık adresinin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08/03/2024