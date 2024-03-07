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        İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.03.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2024/284

        Esas Konu: Gaiplik İlanı

        HÜSEYİN ARSLAN'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Gaipliği talep edilen 37450729816 T.C. Kimlik numaralı MAZHAR ile RATİFE'den olma 15/07/1969 Bakırköy doğumlu TUNCAY ARSLAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 15.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/284 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 29/02/2024

        GAİP
        TC KİMLİK NO : 37450729816
        ADI SOYADI : TUNCAY ARSLAN
        BABA ADI : MAZHAR
        ANA ADI : RATİFE
        DOĞUM TARİHİ : 15/07/1969
        DOĞUM YERİ : BAKIRKÖY

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01998593
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